Ozempic i srodni lijekovi pod povećalom: 'Lijek koji se masovno koristi zahtijeva ispitivanje'

Lijekovi iz skupine GLP-1, poput Ozempica i Wegovya, mogli bi blago povećati rizik od osteoporoze, gihta i rijetke metaboličke bolesti kostiju osteomalacia, pokazuje nedavna studija.

Budući da su sva ta stanja povezana s kostima i zglobovima, istraživači studije sumnjaju da naglo smanjenje tjelesne mase može dodatno opteretiti mišićno-koštani sustav. Brz gubitak težine također može potaknuti porast mokraćne kiseline koja uzrokuje giht. Tim istraživača pretpostavlja da bi u tome ulogu mogao imati i smanjeni unos hrane i hranjivih tvari.

Lijekovi GLP-1 (glukagonu sličan peptid-1) ranije su već povezivani s poremećajima u proizvodnji kalcija, o kojem ovisi rast i obnova kostiju, što otvara mogućnost da iza tih učinaka stoji više različitih mehanizama.

Velika studija sa 146 tisuća ljudi

Iako postaje sve jasnije da GLP-1 lijekovi pružaju niz zdravstvenih koristi koje nadilaze smanjenje tjelesne težine i liječenje dijabetesa tipa 2, to što su ti lijekovi relativno novi na tržištu i u upotrebi među pacijentima znači da još uvijek možda ne možemo imati potpunu sliku njihovih učinaka.

"Tek sada dolazimo do točke kada imamo dostupne podatke praćenja pacijenata nakon pet i deset godina uzimanja GLP-1 lijekova", kaže vodeći autor studije Muaaz Wajahath, student medicine na Michigan State University.

GLP-1 lijekovi nazivaju se tako jer oponašaju učinke prirodnog hormona GLP-1: smanjuju apetit, usporavaju probavu i potiču lučenje inzulina. Ponekad se nazivaju agonistima receptora (RA) jer djeluju na iste stanične receptore kao i na hormon GLP-1.

Wajahath i njegovi kolege analizirali su zdravstvene zapise 73.483 osobe tijekom pet godina nakon početka terapije GLP-1 lijekovima. Ti su podaci uspoređeni s evidencijama 73.483 osoba u kontrolnoj skupini koje nisu uzimale GLP-1 lijekove, ali su bile usklađene prema dobi, spolu, indeksu tjelesne mase i nekoliko drugih čimbenika.

Mali, ali statistički značajan porast rizika

U usporedbi s osobama koje nisu uzimale GLP-1 lijekove, oni koji su uzimali te lijekove – uključujući semaglutide, liraglutide, dulaglutide i exenatide – imali su 0,9 posto veći rizik od razvoja osteoporoze, 0,8 posto veći rizik od gihta i 0,1 posto veći rizik od osteomalacije.

Važno je naglasiti da ova studija ne dokazuje izravnu uzročno-posljedičnu vezu. Nekoliko drugih povezanih čimbenika, uključujući prehrambene i tjelesne navike, nije bilo uključeno u analizirane podatke.

Iako je povećanje rizika malo, povezanost je statistički značajna i vrijedna daljnjeg istraživanja. Ne samo da nam to može pomoći da bolje razumijemo kako GLP-1 terapije djeluju na organizam, nego bi se ti podaci u budućnosti mogli koristiti i za personaliziranje terapije.

"Kad god imate pacijenta koji je sklon osteoporozi, gihtu ili osteomalaciji, liječnici bi trebali razmotriti praćenje zdravlja kostiju i nadzor mogućih kasnijih komplikacija u rizičnim skupinama", kaže Wajahath. "Te promjene mogu se uvesti odmah i mogle bi biti jednostavan način za potencijalno sprječavanje takvih nuspojava."

Gubitak vida, problemi s gušteračom i gubitak mišićne mase

No sve zajedno ipak je znatno složenije, osobito zato što je drugo povezano istraživanje predstavljeno na istoj konferenciji pokazalo da osobe koje uzimaju GLP-1 lijekove u prosjeku imaju bolje ishode oporavka nakon ortopedskih zahvata, poput ugradnje proteze kuka ili koljena, piše Science Alert.

Drugim riječima, nije jednostavno zaključiti da su GLP-1 terapije loše za kosti – moguće je čak da pomažu kod problema poput osteoartritisa.

Nedavna istraživanja ovu skupinu lijekova povezuju i s malim povećanjem rizika od gubitka vida, ozbiljnih problema s gušteračom i gubitka mišićne mase, ali još uvijek nema dovoljno podataka da bi se u potpunosti procijenili omjer koristi i rizika.

Moguće je da će za neke ljude druge terapijske metode ili prirodne alternative biti prikladnije. Za sada, međutim, istraživači nastavljaju pažljivo proučavati moguće prednosti i nedostatke GLP-1 lijekova.

"Svaki lijek koji se ovako brzo počne široko koristiti zahtijeva pomno ispitivanje, osobito u ortopediji gdje se pretilost i kirurški zahvati često preklapaju, a dugoročni učinci izloženosti GLP-1 agonistima na zdravlje kostiju i zglobova još su slabo poznati", zaključuje Wajahath.

