Nakon drame s podstanarkom, Marco Cuccurin proslavio nonin 80. rođendan dirljivom gestom

Poznati hrvatski influencer Marco Cuccurin (24) podijelio je sa svojim pratiteljima trenutke čiste obiteljske sreće, samo nekoliko dana nakon što je javno progovorio o teškom razdoblju i problemima s uništenim stanom u Puli. Proslava 80. rođendana njegove voljene none Rite dirnula je mnoge, a emotivna objava pokazala je snagu obiteljske ljubavi koja mu služi kao utočište u teškim vremenima.

'Živjela nona, živjela ljubav'

Marco je na svom Instagram profilu objavio seriju fotografija s proslave koja je održana u konobi Taj, a koje odišu toplinom i veseljem. Na slikama se vidi nasmijana slavljenica Rita kako puše svjećice u obliku broja 80 na torti, okružena svojim najbližima. Ipak, poseban trenutak zabilježen je na fotografiji na kojoj Marco grli svoju nonu dok ona drži ogroman buket crvenih ruža. Gestu je pojasnio u dirljivom opisu objave.

"Nona je dobila onoliko ruža koliko je i njenih divnih godina, a sada očekujem da ćemo tako barem do 100", napisao je Marco, otkrivajući simboliku iza poklona od 80 ruža. U nastavku je svojoj noni posvetio emotivne riječi, nazvavši je svojim "blizancem" i "najdražom osobom na svijetu".

"Moja omiljena nona Rita, moja najdraža osoba na svijetu s kojom je svaki težak dan postajao lakši. Hvala joj na svemu do sada i neka bude još milijun ovako predivnih slavlja i iznenađenja za koja ona neće saznati", poručio je. Njegova objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a pratitelji su u komentarima slavljenici uputili brojne čestitke. "Blago tvojoj noni i tebi što imate jedno drugo", jedan je od komentara koji sažima osjećaje mnogih.

Obiteljsko utočište nakon stresa

Marco je nedavno podijelio svoju mučnu priču o podstanarki koja mu je, kako tvrdi, u potpunosti devastirala stan u Puli. Cuccurin je javno govorio o financijskoj i emocionalnoj šteti te o dugotrajnoj borbi da vrati posjed nad svojom nekretninom, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i medija.

Upravo zato, trenuci provedeni s obitelji za njega imaju još veći značaj. Njegova snažna veza s nonom Ritom dobro je poznata njegovim pratiteljima, a ova objava još jednom je potvrdila da mu je upravo ona najveća podrška i izvor snage. U moru izazova s kojima se suočio, proslava noninog rođendana poslužila je kao snažan podsjetnik na ono što je uistinu važno.