JAVNO PROGOVORIO /

Domaći influencer objavio šokantnu videosnimku: 'Podstanarka s lažnim imenom uništila mi je stan'

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Cuccurinova priča brzo je odjeknula, a komentari ispod objave otkrili su da se ne radi o izoliranom slučaju

31.5.2026.
14:10
Hot.hr
Influencer Marco Cuccurin (24) podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu uznemirujuće iskustvo s podstanarkom. U objavi je otkrio kako mu je žena, koja je koristila lažno ime, uništila stan u Puli i odbijala izaći više od godinu i pol dana, ostavivši ga u pravnoj i financijskoj neizvjesnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U emotivnom videu, koji je nazvao prvim dijelom priče, Cuccurin je dokumentirao stanje u kojem je zatekao svoj stan. Snimke prikazuju uništen i zapušten prostor, prljavu kuhinju i kupaonicu, što je bio rezultat boravka podstanarke koja se, prema njegovim riječima, lažno predstavila.

Problem je eskalirao kada se zaključala u stan i odbijala izaći, a influencer tvrdi kako mu u početku ni policija nije mogla pomoći. Njegova objava prikazuje ne samo razmjere uništenja, već i proces potpune renovacije koju je započeo uz pomoć svoje obitelji. 

"Jednom prilikom jedva sam je nagovorio da promijenimo ulazna vrata i prozore. Mene nije bilo u Puli, tata je otišao i majstori su sve ključeve ostavili njoj. Otada se, ljudi moji, zaključala i više nam nije dala unutra", rekao je Marko pa dodao:

"Pozvao sam policiju, aktivirao sam i svoju odvjetnicu, a policija mi je rekla da smo u Europskoj uniji, da oni jednostavno ne mogu ženu izbaciti iz stana i ostaviti je na ulici", otkrio je. 

Cuccurinova priča brzo je odjeknula, a komentari ispod objave otkrili su da se ne radi o izoliranom slučaju. Mnogi su podijelili slična negativna iskustva, ističući frustracije vlasnika nekretnina koji se osjećaju nezaštićeno. 

"Najgore od svega, u policiji, kad su pretražili pod imenom i prezimenom kojima se nama predstavila, nisu našli ni jedan podatak o toj osobi. Rekli su da ta osoba u Hrvatskoj, točnije u Puli, ni ne postoji. To je trenutak kad sam ja shvatio da ni ne znam tko mi je u stanu, što radi u stanu, a realno ni koje su njene namjere", dodao je. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
