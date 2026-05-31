Progovorio poduzetnik kojem su zapalili Lamborghini: 'Tražili su sedam milijuna eura'

Poznati građevinski poduzetnik (63) iz Velike Gorice koji je bio žrtva iznude i kojem su u noći na petak zapaljena dva Lamborghinija, u razgovoru za Jutarnji list opisao je što je sve proživljavao u posljednja dva tjedna.

Ispričao je da je drama počela prije 15 dana, kada je kasno navečer primio poruku da će mu, ako na kripto račun ne uplati sedam milijuna eura, zapaliti aute.

"Nikad ni s kim nisam imao problem, tako da me ovo dodatno potreslo. Nisam strašljiv, ali sam se obratio policiji", naveo je poduzetnik.

Policija objavila detalje

Prijetnja se obistinila u noći na petak. Nakon što je njegov Lamborghini parkiran u dvorištu u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici planuo i u potpunosti izgorio, buktinja se proširila na drugi Lamborghini i još četiri automobila, nadstrešnicu parkirališta i pročelje zgrade. Materijalna šteta iznosi ogromnih 1.200.000 eura.

Zagrebačka policija u nedjelju je objavila detalje slučaja i istaknula kako iza iznude stoje djevojka (23), koja je od ranije poznavala poduzetnika, mladić (23), koji je po njezinim uputama slao prijeteće SMS-ove, te dvojica mladića (19 i 21), koji su Lamborghini polili zapaljivom tekućinom koje su donijeli u kanistru, zapalili ga i pobjegli. Svi su predani pritvorskom nadzorniku, a Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici dostavljeno je posebno izvješće.

'Dobro da nije nitko poginuo'

Poduzetnik navodi kako ne poznaje osumnjičenike, no dodaje da je uhićena djevojka kći jednog muškarca od kojeg je ranije kupio zemlju s dozvolama u Velikoj Gorici.

"Od mog poslovnog partnera je kći načula da ta 23-godišnjakinja sprema iznudu. Čovjek naprosto ne može vjerovati u neke stvari", priča poduzetnik i dodaje kako je nakon požara dobio još jednu poruku u kojoj je pisalo da će sada, kada su mu izgorjeli auto i zgrada, uplatiti novac.

Napominje kako su oštećeni automobili najmanja šteta: "Problem su stanovi devet osoba. Gorjelo je do zadnje etaže, sreća pa je od prizemlja do vrha vuna pa je vatra zastala u jednom trenutku. Nitko ne može platiti štetu ljudima koji su se u 3.00 sati budili okruženi vatrom i dimom. Dobro da nitko nije poginuo", kaže 63-godišnjak.

Na pitanje je li još uvijek u strahu, poduzetnik poručuje da mu nije svejedno, posebno kad se u obzir uzme činjenica da su osumnjičenici iznajmili stan u istoj zgradi u kojoj stanuje njegova kći. Upravo su na toj lokaciji neki od njih uhićeni, i to dok su skakali s drugog kata.

Napominje i kako je policija brzim rješavanjem slučaja svima pokazala da se iznuda ne plaća. "Ja ne bih platio ni sedam eura, a kamoli sedam milijuna. Odakle im samo ideja i taj iznos? Ja radim od jutra do sutra, po cijele dane. Uredno plaćam državi davanja, pa sam tako i za ta dva Lamborghinija s hrvatskim tablicama platio 300 tisuća eura davanja", zaključuje poduzetnik.