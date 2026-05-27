KONTRAST U REAKCIJAMA /

Poznati influencer postavio 'kontroverzno' pitanje: 'Muškarci i lak za nokte, da ili ne?'

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dok su jedni oduševljeno podržali njegov potez, drugi su izrazili svoje negodovanje

27.5.2026.
22:04
Antonela Ištvan
Poznati hrvatski pjevač, influencer i vizažist Marco Cuccurin (24) ponovno je zaintrigirao javnost svojom posljednjom objavom na Instagramu. U kratkom videu, Cuccurin nije samo pokazao svoje umijeće šminkanja, već je i hrabro postavio pitanje koje je potaknulo lavinu komentara: „Kako vam se čine ovakvi lakirani nokti na muškarcu?”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video je koncipiran kao dinamičan vlog koji prati jedan dan u životu svestranog influencera. Gledatelji ga prate od jutarnjeg spremanja pa sve do odlaska na posao s profesionalnom opremom za šminkanje. Kroz video, Cuccurin vješto promovira suradnju s jednim velikim brendom kozmetike, a vrhunac je profesionalno šminkanje modela, gdje do izražaja dolazi njegovo umijeće vizažista. Međutim, ono što je najviše privuklo pažnju jest sam početak videa u kojem Cuccurin lakira vlastite nokte ružičastim lakom, uz natpis „dečki i nokti - DA/NE?”.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Podijeljene reakcije i rušenje tabua

Upravo je taj potez, uz izravno pitanje u opisu objave, izazvao žustru raspravu među njegovim pratiteljima. Reakcije su bile dijametralno suprotne. Dok su jedni oduševljeno podržali njegov potez komentarima poput "Pre pre pre odličnooo, tako treba Marko” i „10 od 10”, drugi su izrazili svoje negodovanje. Komentari kao što je „Sve je užas ali maskara, a muško si” jasno pokazuju da tema muškaraca koji koriste lak za nokte i šminku i dalje predstavlja tabu za dio javnosti.

Ova objava savršeno se uklapa u trend u kojem muškarci, posebno mlađe generacije, sve otvorenije prihvaćaju kozmetiku i proizvode za njegu kao dio osobnog izražavanja. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
