Agresivni pas napao domaćeg influencera i njegovog ljubimca: 'Bilo je strašno i jezivo'

24-godišnji Marco Cuccurin, popularni domaći influencer kojeg na Instagramu prati čak više od 147 tisuća pratitelja, na društvenim je mrežama podijelio kako ga je u šetnji s vlastitim psom napao drugi, znatno veći pas.

Priču je započeo objavivši fotografiju svoje krvave ruke te napisao: "Danas ujutro je mog psa Chanija i mene napao njemački ovčar. Zapravo više njega, ali je bilo strašno i jezivo jer ga je doslovno ulovio za vrat i glavu."

Foto: Marco Cuccurin/Instagram/Screenshot

"Kad sam se okrenuo taj pas je Chanijevu glavu već imao u ustima", rekao je Cuccurin prepričavajući događaj koji ga je zaprepastio. Svog psa Chanija morao je spasiti vlastitim rukama pa je tako rukama otvorio čeljust agresivnog njemačkog ovčara.

Kako je otkrio dalje, taj njemački ovčar već mu se i otprije činio agresivan, a vlasnik psa nezainteresiran i nemaran. Cuccurin je istaknuo kako takvi agresivni psi moraju biti bar na uzici, ako ne i s brnjicom.

Foto: Marco Cuccurin/Instagram/Screenshot

Nasreću, ni Cuccurin ni njegov pas nisu zadoboili veće ozljede, a Chani je na Instagramu snimljen kako se sasvim veselo igra.

"Chani je dobro. Ja sam dobro, samo me oprao šok", zaključio je popularni hrvatski influencer vidno uzrujan događajem koji je mogao završiti kobno.

POGLEDAJTE VIDEO: Krajačić i Rakar 'razmontirali' AI centar kod Topuskog: 'Još nitko nije pokazao novce'