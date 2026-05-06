MARCO CUCCURIN /

Agresivni pas napao domaćeg influencera i njegovog ljubimca: 'Bilo je strašno i jezivo'

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Hrvatski influencer Marco Cuccurin podijelio je na društvenim mrežama dramatično iskustvo u kojem su on i njegov pas napadnuti tijekom jutarnje šetnje

6.5.2026.
9:08
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
24-godišnji Marco Cuccurin, popularni domaći influencer kojeg na Instagramu prati čak više od 147 tisuća pratitelja, na društvenim je mrežama podijelio kako ga je u šetnji s vlastitim psom napao drugi, znatno veći pas.

Priču je započeo objavivši fotografiju svoje krvave ruke te napisao: "Danas ujutro je mog psa Chanija i mene napao njemački ovčar. Zapravo više njega, ali je bilo strašno i jezivo jer ga je doslovno ulovio za vrat i glavu."

Foto: Marco Cuccurin/Instagram/Screenshot

"Kad sam se okrenuo taj pas je Chanijevu glavu već imao u ustima", rekao je Cuccurin prepričavajući događaj koji ga je zaprepastio. Svog psa Chanija morao je spasiti vlastitim rukama pa je tako rukama otvorio čeljust agresivnog njemačkog ovčara.

Kako je otkrio dalje, taj njemački ovčar već mu se i otprije činio agresivan, a vlasnik psa nezainteresiran i nemaran. Cuccurin je istaknuo kako takvi agresivni psi moraju biti bar na uzici, ako ne i s brnjicom.

Foto: Marco Cuccurin/Instagram/Screenshot

Nasreću, ni Cuccurin ni njegov pas nisu zadoboili veće ozljede, a Chani je na Instagramu snimljen kako se sasvim veselo igra.

"Chani je dobro. Ja sam dobro, samo me oprao šok", zaključio je popularni hrvatski influencer vidno uzrujan događajem koji je mogao završiti kobno.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
