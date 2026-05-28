Hit-trener SHNL-a: 'Želimo iskorak u Europi, ali jedna je stvar važnija prije toga'

Nikola Šafarić nastavlja s odličnim radom u Varaždinu. Čovjek koji je i trener i sportski direktor odveo je svoju momčad još korak više of prošle sezone. Varaždinci su završili na trećem mjestu.

S trenerom Šafarićem razgovarali smo nakon završetka sezone, na svečanoj dodjeli SHNL nagrada gdje je bio nominiran za trenera sezone. Nagrada je pripala treneru Dinama Mariju Kovačeviću.

Drugu godinu zaredom Varaždin je izborio Europu, napredak je vidljiv.

"Malo po malo, dižemo se svake godine. Rezultatski stvarno vrhunska sezona, čak i iznad očekivanja. Meni je osobno najbitnije da smo postali stabilan prvoligaš i nadam se da će tako biti i u budućnosti", kazao nam je trener Šafarić.

Prošlog ljeta ste pokazali jako dobro lice u Europi i namučili portugalsku Santa Claru. Postoje li ambicije ovoga ljeta?

"Mi idemo utakmicu za utakmicom. Nećemo preskakati stepenice. Bitno nam je dobro se selekcionirati i posložiti se da do prvih utakmica napravimo dobre pripreme, a onda ćemo vidjeti koga ćemo dobiti. Naravno da bi htjeli iskorak u Europi, a hoćemo li uspjeti, vidjet ćemo", ostaje čvrsto na zemlji Šafarić.

Pripreme kreću vrlo brzo.

"Imamo mjesec dana slobodno i to je sasvim dovoljno da se dečki fizički i psihički odmore. Znam po sebi, kad sam bio igrač da već nakon dva-tri tjedna dolazi nervoza i svi jedva čekamo da se okupimo i da sve krene ispočetka. Mislim da ima dovoljno vremena za sve", rekao nam je Nikola Šafarić.

Nikola Šafarić nije samo trener, već i sportski direktor, ljeto će biti zaposleno.

"Ha ha, sportski direktor uvijek mora raditi. Sad bih se kao trener mogao odmarati. ali već smo odradili neke važne sastanke. Puno je posla ispred mene, ali već sam navikao na to i veselim se svemu što je ispred mene", kazao je trener.

Treće mjesto ove sezone, cilja li se drugo za sljedeću?

"Ma, polako. Idemo mi opet složiti jednu dobru i respektabilnu momčad za sljedeću sezonu", zaključio je Šafarić.