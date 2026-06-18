FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRABRO /

Izbornik našeg sljedećeg suparnika najavio utakmicu s Vatrenima: 'Nećemo biti bojažljivi'

Izbornik našeg sljedećeg suparnika najavio utakmicu s Vatrenima: 'Nećemo biti bojažljivi'
×
Foto: Curtis Wong/Zuma Press/Profimedia

To je rekao nakon minimalnog poraza protiv Gane

18.6.2026.
5:02
Hina
Curtis Wong/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Izbornik panamske nogometne reprezentacije dansko-španjolski stručnjak Thomas Christiansen Tarin je nakon poraza (0-1) od Gane izjavio da njegova momčad neće biti bojažljiva protiv Hrvatske, koja je sljedeći suparnik našim nogometašima.

Panama je većim dijelom utakmice, a posebno u prvom poluvremenu, bila značajno bolja momčad, ali nije imala igrača koji bi postigao pogodak i time okrunio nadmoć.

"Rezultat je bolan, ali to je zato što smo zaslužili bolje. Kontrolirali smo prvo poluvrijeme, ali u drugom poluvremenu smo malo više igrali njihovu igru. Nismo tako htjeli igrati, ali sada nije vrijeme za žaljenje", izjavio je izbornik Paname, a onda se okrenuo sljedećoj utakmici u kojoj će njegova momčad 24. lipnja (1.00 sat) opet igrati u Torontu, a suparnik će im biti Hrvatska.

"Imamo još dvije utakmice. Ako želimo ući u sljedeći krug, trebat će nam dobar rezultat protiv Hrvatske. Moramo naučiti lekcije. Na Svjetskom prvenstvu pogreške su skupe", rekao je Christiansen Tarin i najavio hrabro izdanje svoje momčadi:

"Nećemo biti bojažljivi protiv Hrvatske. Želimo pokazati da je Panamu teško pobijediti i borit ćemo se do posljednjeg daha."

Panamska Nogometna ReprezentacijaHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike