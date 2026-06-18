Livaković otkrio što je mislio prilikom ponovljenog jedanaesterca

Hrvatska nogometna reprezentacija započela je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Engleske u Dallasu rezultatom 4-2.

Dominik Livaković dao je svoje dojmove nakon utakmice za HRT. "Četiri gola smo primili, dva puta smo se vraćali, bili smo tu, ali dalje nismo mogli. Idemo se što prije pripremiti za drugu utakmicu. Odmah su nas iznenadili s tim trećim golom na početku drugog poluvremena.

"Žao mi je penala, ne znam koliko sam bio vani, možda bi tu bio naš momentum, možda bi to odvelo utakmicu u drugi ritam Što napraviti nakon toga? Ne mogu tu ništa, moram se odmah skoncentrirati na drugi", kazao je Livaković

"Dobra utakmica u prvom poluvremenu, primili smo golove na glup način, oni su bili bolji i zasluženo pobijedili", rekao je Baturina za HRT nakon utakmice. "Pokazali smo da se možemo nositi s najjačima, nešto nam je falilo i žao mi je što nismo bolji rezultat izvukli", rekao je Baturina koji je zabio i gol za 1:1 Hvala Peri na asistenciji, drago mi je za gol, ali žao za rezultat.

I asistent Sučić je dao svoje dojmove "Sportski pozdrav na kraju, ali ne bih rekao da su bolji. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, moramo bolje braniti prekide i više željeti biti prvi na lopti. Imali smo dobar dogovor na poluvremenu, dva put smo se vraćali, ali taj treći gol je prelomio. Moramo ostati pozitivni, imamo dvije utakmice, moramo se osvježiti, neće biti lako, ali moramo pobijediti i proći grupu", rekao je Petar Sučić.