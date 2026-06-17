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Ugledni stručnjaci komentiraju utakmicu Engleske i Hrvatske UŽIVO na portalu Net.hr

Ugledni stručnjaci komentiraju utakmicu Engleske i Hrvatske UŽIVO na portalu Net.hr
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kopić, Perković, Besek, Šafarić, Jurčević, Tot, Peršon, Karačić, Skočić i Špehar UŽIVO na portalu Net.hr, od 22.00, tekstualno komentiraju utakmicu Engleska - Hrvatska u 1. kolu skupine L SP- a u nogometu

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
17.6.2026.
15:30
Igor Soban/PIXSELL
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Na portalu Net.hr očekuje vas uzbudljiva nogometna večer za pamćenje, spektakularni sraz Engleske protiv Hrvatske u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva, a uz travnjak i svaku akciju Vatrenih bit će i snažan glas stručnih komentatora.

U tekstualnom prijenosu UŽIVO utakmicu će pratiti prava nogometna “analitička osovina” – Željko Kopić, Sandro Perković, Marijo Tot, Robert Špehar, Dražen Besek, Nikola Šafarić, Nikola Jurčević, Branko Karačić, Dragan Skočić i Saša Peršon. Svaki od njih donosi vlastiti pogled, iskustvo s terena i trenerski “filter” kroz koji će se secirati svaki duel, svaka odluka suca i svaki taktički potez dvoboja koji otvara nastup Hrvatske.

Dok Engleska i Hrvatska odmjeravaju snage u jednom od najiščekivanijih susreta skupine, Net.hr donosi i dodatnu vrijednost – simultani komentar bivših igrača i trenera koji će čitateljima približiti utakmicu iz svih kutova. Od taktičkih zamisli i prijelomnih trenutaka do emocionalnog naboja velikog ogleda.

Sve važno, sve ključno i sve što trebate znati. Pratite uživo na Net.hr-u, gdje se Engleska – Hrvatska ne gleda samo očima, nego i razumije kroz vrhunske nogometne analize.

Dragan SkočićNikola JurčevićMarijo TotRobert špeharNikola šafarićDražen BesekSandro Perkovićželjko KopićBranko Karačić
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