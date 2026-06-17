Ugledni stručnjaci komentiraju utakmicu Engleske i Hrvatske UŽIVO na portalu Net.hr

Na portalu Net.hr očekuje vas uzbudljiva nogometna večer za pamćenje, spektakularni sraz Engleske protiv Hrvatske u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva, a uz travnjak i svaku akciju Vatrenih bit će i snažan glas stručnih komentatora.

U tekstualnom prijenosu UŽIVO utakmicu će pratiti prava nogometna “analitička osovina” – Željko Kopić, Sandro Perković, Marijo Tot, Robert Špehar, Dražen Besek, Nikola Šafarić, Nikola Jurčević, Branko Karačić, Dragan Skočić i Saša Peršon. Svaki od njih donosi vlastiti pogled, iskustvo s terena i trenerski “filter” kroz koji će se secirati svaki duel, svaka odluka suca i svaki taktički potez dvoboja koji otvara nastup Hrvatske.

Dok Engleska i Hrvatska odmjeravaju snage u jednom od najiščekivanijih susreta skupine, Net.hr donosi i dodatnu vrijednost – simultani komentar bivših igrača i trenera koji će čitateljima približiti utakmicu iz svih kutova. Od taktičkih zamisli i prijelomnih trenutaka do emocionalnog naboja velikog ogleda.

Sve važno, sve ključno i sve što trebate znati. Pratite uživo na Net.hr-u, gdje se Engleska – Hrvatska ne gleda samo očima, nego i razumije kroz vrhunske nogometne analize.