Kopić uoči Engleza o ključnoj prednosti Hrvatske o kojoj se malo govori: 'To je jako bitno'

Došao je dan kad hrvatska nogometna reprezentacija započinje svoj nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu. U srijedu od 22:00 po našem vremenu Vatreni u Dallasu igraju protiv Engleske u 1. kolu skupine L. I tada će sve stati za Hrvate...

Kad naši nogometaši nastupaju na velikom natjecanju, to je poput religije, hodočašća... Svi obuku kockice, vješaju se hrvatske zastave, nacija je ujedinjena. Svi dišemo k'o jedan... Englezi su moćan suparnik. Gordi Albion i na ovom Svjetskom prvenstvu važi za jedne od favorita natjecanja, ali Hrvatska zna kako nokautirati divove. Znaju to jako dobro i Englezi. Još ih boli onaj poraz u polufinalu SP-a u Rusiji 2018., kad smo ih s 2-1 poslali u borbu za treće mjesto i stopirali "povratak nogometa kući".

Na Englezima je veliki pritisak od samog početka, jer dugo vremena nisu napravili nekakav ozbiljniji uspjeh. Mislim da smo mi tu, da je taj psihološki moment na našoj strani i mislim da je to zapravo jako bitan dio pripreme za ovu utakmicu. Željko Kopić za Net.hr.

Engleska pod izbornikom Thomasom Tuchelom igra prepoznatljiv sustav 4-2-3-1, pa u tom smislu ne bi trebalo biti velikih iznenađenja. Zapravo, o momčadi se već sve zna, a otvorene su tek dvije ili tri pozicije u početnoj postavi. Hrvatska, s druge strane, trebala bi početi s tri stopera i dva bočna igrača, uz četvoricu veznjaka.

Tekstualni prijenos utakmice Engleske i Hrvatske UŽIVO ćete moći pratiti na portalu Net.hr od 22:00

Postava Hrvatske s petoricom u posljednjoj liniji u pravilu upućuje na veći fokus na obrambene zadatke tijekom utakmice, a upravo je to i najavio Zlatko Dalić uoči SP-a kazavši kako mu je fokus na pripremama za SP-u faza obrane.

Foto: Razvan Pasarica/Sport News/Profimedia

"Tu smo najjači. Inzistirat ćemo da svaki igrač do iznemoglosti igra fazu obrane. Ovo je turnir, nećemo umirati u ljepoti. Utakmica protiv Brazila pokazala je da kada smo bili u bloku, protivnik nam ništa nije mogao. Takvi moramo biti i u SAD-u. Na tome ćemo inzistirati."

Linija obrane bit će postavljena nešto niže, pa moramo biti posebno oprezni s Kaneom, koji je tipičan napadač za kazneni prostor, ali se pritom izvrsno spušta između linija i otvara prostor za dodavanja suigračima.

Jasno je kako Hrvatska mora uzeti posjed i primiriti ritam utakmice. Veznjaci Modrić, Kovačić, Petar Sučić i Baturina, ili bilo tko u sredini tko će startati, trebaju maksimalnu podršku Perišića i Stanišića na krilnim pozicijama, kako bi im olakšali izgradnju napada i održavanje posjeda lopte.

Željko Kopić, stručni komentator portala Net.hr za Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi, poznati nogometni trener, najavljuje utakmicu koju čeka cijela nacija.

Dok su očekivanja javnosti kao i uvijek visoka, Kopić spušta loptu na zemlju i ističe jasan primarni cilj Vatrenih, ali i otkriva gdje leži naša psihološka prednost nad jednim od favorita natjecanja.

"Za početak, još jednom želim reći kako se veselim još jednoj suradnji s tobom i portalom Net.hr. To je naša tradicija. Posljednji put kad sam komentirao za Net.hr, za vrijeme SP-a u Kataru, uzeli smo broncu. Zato je posebno zadovoljstvo kad je u pitanju naša reprezentacija i kad igramo, kad su nastupi toliko dobri. Onda je ljepše i razgovarati, analizirati i pisati", govori u uvodu Željko Kopić.

Prvi i osnovni cilj je jasan

Hrvatska na veliko natjecanje ponovno dolazi s velikim ambicijama, no put do uspjeha uvijek kreće prvim korakom.

"Hrpa je očekivanja, uvijek. Naravno da svi mi uvijek želimo najviše i najbolje, ali uvijek je prvi, primarni cilj prolazak grupe. Grupa nije lagana, zahtjevni su protivnici, tako da od samog početka, od te utakmice protiv Engleske, moramo biti na najvišoj razini. Nekakav je dojam da je nama uvijek najteži onaj zadatak prolaska grupe. A onda, kad se ta nekakva razina motivacije i kada se sve to poklopi unutar momčadi na pravi način, onda smo mi u sljedećim fazama sve bolji i bolji. Tako da idemo se prvo fokusirati na prolazak grupe, to je onaj primarni zadatak", govori kolega Željko Kopić i nastavlja o očekivanjima:

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"Očekivanja su uvijek visoka. Naravno da mi uvijek želimo najviše i najbolje, ali je uvijek prvi onaj primarni cilj, a to je prolazak grupe. Grupa nije lagana. Zahtjevni su suparnici, tako da od samog početka, od prvog sraza s Engleskom, moramo biti na najvišoj razini. Nakon toga, nekakav dojam je da smo mi bolji kako turnir odmiče, a primarno nam je proći grupu. Kad se sve poklopi unutar momčadi na pravi način, onda smo mi sve bolji i bolji. Idemo se prvo fokusirati na prolazak grupe. To je primarni zadatak".

Tehnički smo bolji, a ključ je u psihologiji

Englezi su brži, ali mi smo tehnički potkovaniji. Koja je formula za uspjeh protiv Engleske, ako je uopće i ima...

"Sve si rekao OK, s tim da moramo znati kako je na Englezima veliki pritisak od samog početka, jer dugo vremena nisu napravili nekakav ozbiljniji uspjeh. Mislim da smo mi tu, da je taj psihološki moment na našoj strani i mislim da je to zapravo jako bitan dio pripreme za ovu utakmicu. Svo to iskustvo koje imamo s velikih natjecanja, svi kvalitetni rezultati, energija unutar grupe, povezanost igrača i stručnog stožera, navijači... Sve to skupa što nas je dovelo do ovih velikih uspjeha. Tako da, uz sve kvalitete koje Engleska ima, mislim da mi imamo svoje adute i da smo u jako dobroj situaciji za sami početak natjecanja."

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'Podcjenjivanje? To nam je samo dodatni plus'

Neizostavna tema uoči dvoboja s Englezima je i stav njihovih medija, koji su tradicionalno skloni podcjenjivanju suparnika, pa tako i Hrvatske. Može li nam to biti dodatna motivacija, plus u utakmici?

"To je uvijek isto, to je standardno, to su njihova velika očekivanja i sve što uz Englesku ide, ali generalno ne mislim da bilo što od toga može utjecati na našu ekipu. Previše je tu iskustva i velikih utakmica u nogama. Jedino, ovo što si rekao, to nam može samo biti dodatan plus, dodatna motivacija da još jednom pokažemo sve što možemo."

Na kraju, umjesto klasične prognoze rezultata, Željko Kopić šalje jasnu poruku podrške momčadi i navijačima, ističući što je najvažnije uoči velikog dvoboja.

"Ajmo ostati uvijek na onome da poželimo puno sreće Vatrenima. Da od početka budemo pravi, hrabri i da igramo dobar nogomet pa da imamo razloga zajedno se veseliti. Opet će biti velika podrška i naših navijača, tako da očekujemo veliku utakmicu", zaključio je Željko Kopić.