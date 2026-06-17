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Englezi sasuli paljbu po Biliću: 'Jadniče, pogledaj se u ogledalo'

Englezi sasuli paljbu po Biliću: 'Jadniče, pogledaj se u ogledalo'
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Foto: Simon Galloway, PA Images/Alamy/Profimedia

Hrvatska i Engleska igraju klučnu utakmicu u skupini L Svjetskog prvenstva

17.6.2026.
8:49
M.G.
Simon Galloway, PA Images/Alamy/Profimedia
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Bivši izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić dao je intervju britanskom Daily Mailu uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu u kojemu je, između ostaloga, govorio i o stavu engleskih medija i navijača te "aroganciji" prema protivnicima što stvara vrlo negativnu reakciju u momčadima koje igraju protiv Engleza.

"Nije to došlo iz usta engleskih igrača. Oni nisu glupi. Znaju da se ne ide javno omalovažavati Andoru ili Estoniju. Pokazuje se poštovanje. Ali stvar je u tome da hrvatski narod to čuje od medija i možda nekih navijača. Hrvatski mediji svakodnevno prevode što se događa i govori u Engleskoj. Bilo da je riječ o Premier ligi ili reprezentaciji. To se ne događa u suprotnom smjeru", rekao je Bilić.

"Engleska je moćna nacija pa smo znali za pjesmu i znali smo da novinari govore kako će Engleska pobijediti. I znate što? Imali smo i mi pjesmu. Govorila je da ćemo biti prvaci. Ali kladim se da ta pjesma nije dospjela na stranice Daily Maila, zar ne? To je u osnovi ta razlika", dodao je.

U tekstu Daily Maila se podsjeća i na izjavu Luke Modrića 2018., kada su Vatreni izbacili Engleze u polufinalu SP-a, da Engleska treba biti poniznija, te iz 2020. kada je Luka nazvao njihove medije arogantnima.

U komentarima odmah su se javili nezadovoljni Englezi i nisu ili blagi u svojim kritikama, a u nastavku prenosimo neke od komentara:

 "Jadniče koji se praviš žrtvom".

"Ne mogu podnijeti arogantnu Englesku, ali kao i mnogi drugi, svi su jako sretni doći ovdje i zarađivati za život".

"Je li zaboravio milijune koje je zaradio u arogantnoj Engleskoj? Nisam ni mislio."

"Arogantni? Mislim da se treba pogledati u ogledalo. Ne mislimo baš da ćemo pobijediti, iskreno, ali zašto ne možemo navijati svoju zemlju kao i svi ostali. Potpuni idiot."

Standings provided by Sofascore

 

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSlaven BilićEngleskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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