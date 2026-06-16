Ako izgube od Hrvatske, Englezi imaju već spremnu teoriju zavjere

Hrvatska i Engleska susreću se u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva. Dvoboj je to momčadi koji će najvjerojatnije odrediti tko će osvojiti prvo mjesto, a Englezi imaju već spremnu 'teoriju zavjere' ako kiksaju protiv Vatrenih.

Na ovaj Mundijal Engleska je došla s ogromnim ambicijama i sanja o osvajanju titule pa bi bilo kakav posrtaj za njih predstavljao pravi šok. Pd time se i smatra bilo kakav rezultat osim pobjede protiv Hrvatske, koja ih je izbacila u polufinalu Mundijala 2018. godine i koja im je najteži protivnik u skupini u kojoj još kasnije igraju protiv Gane i Paname.

Uoči dvoboja protiv Vatrenih u otočkim medijima stvara se narativ koji bi mogao poslužiti kao savršen izgovor u slučaju neuspjeha. U fokusu nije taktika Zlatka Dalića niti forma Luke Modrića, već francuski sudac Clément Turpin, čovjek s kojim engleski izbornik Thomas Tuchel ima burnu prošlost.

Korijeni sukoba

Priča počinje u travnju 2023. godine, tijekom uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna, koji je tada vodio Tuchel, i Manchester Cityja. Turpin je u napetom susretu isključio njemačkog stratega zbog prigovora, pokazavši mu dva žuta kartona. Nakon utakmice, koja je završila 1:1 i značila ispadanje Bavaraca, Tuchel nije štedio riječi.

"Dvije stvari nisu bile na razini - teren i, nažalost, sudac. Bio je za 'ocjenu E' (Grade E)", izjavio je tada Tuchel. "Dao bih mu jedan od deset. Bio je apsolutno užasan. Nevjerojatno je to na ovoj razini. Svirao je sve i svašta, sve je bilo protiv nas." Ove oštre Tuchelove kritike sada su ponovno izvučene iz arhive i služe kao temelj za sumnju u Francuzovu objektivnost.

Foto: JEFF PACHOUD/AFP/Profimedia

Zanimljiva statistika

Ulje na vatru dolijeva i statistika. Naime, Hrvatska ima stopostotan učinak u četiri utakmice koje joj je sudio Turpin, dok je Engleska u sedam susreta pod njegovim vodstvom upisala četiri pobjede, jedan remi i dva poraza. Jedan od tih poraza bio je i onaj bolni od Mađarske (0:4) u Ligi nacija 2022. godine.

Turpin je imao i manji sukob s Judeom Bellinghamom u polufinalu Lige prvaka 2024., kada je engleskog veznjaka odgurnuo dok je pokušavao omesti Harryja Kanea pri izvođenju jedanaesterca.

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