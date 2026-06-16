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Teško je za povjerovati koliko su udaljeni stadioni na kojima igra Hrvatska na SP-u

Teško je za povjerovati koliko su udaljeni stadioni na kojima igra Hrvatska na SP-u
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Foto: Matija Habljak/Xinhua News/Profimedia

Hrvatska će utakmice u skupini na Svjetskom prvenstvu odigrati u Dallasu, Torontu i Philadelphiji

16.6.2026.
9:38
M.G.
Matija Habljak/Xinhua News/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija u skupini L ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva odigrat će tri utakmice na tri različita i poprilično udaljena stadiona.

Vatreni nastup na Mundijalu otvaraju na 'Dallas stadiumu' u Teksasu utakmicom protiv Engleske koja je na rasporedu u srijedu 17. lipnja s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu.

Teško je za povjerovati koliko su udaljeni stadioni na kojima igra Hrvatska na SP-u
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Drugu utakmicu na Mundijalu Hrvatska igra protiv Paname 24. lipnja na skroz drugom dijelu sjevernoameričkog kontinenta, na stadionu u Torontu koji je udaljen čak 1937 kilometara od onoga u Dallasu.

Teško je za povjerovati koliko su udaljeni stadioni na kojima igra Hrvatska na SP-u
Foto: Jeff Vogan/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nastup u skupini Vatreni zatvaraju dvobojem protiv Gane u Philadelphiji, na stadionu koji je udaljen 545 kilometara od stadiona u Torontu.

Teško je za povjerovati koliko su udaljeni stadioni na kojima igra Hrvatska na SP-u
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Stadion u Philadelphiji je i 2088 kilometara udaljen od stadiona u Dallasu, gdje Vatreni igraju prvu utakmicu na SP-u.

Teško je za povjerovati koliko su udaljeni stadioni na kojima igra Hrvatska na SP-u
Foto: Sofascore

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