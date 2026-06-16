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Englezima stigla loša vijest prije dvoboja s Hrvatskom: Ozlijedio se ključni igrač, propušta SP?

Englezima stigla loša vijest prije dvoboja s Hrvatskom: Ozlijedio se ključni igrač, propušta SP?
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Thomas Tuchel sada mora mijenjati plan

16.6.2026.
14:07
Antonela Ištvan
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Tino Livramento (23), branič engleske reprezentacije, ozlijedio se i propustit će Svjetsko prvenstvo.

Livramento, koji se smatra ključnim igračem u obrani, doživio je tešku ozljedu na treningu u utorak koja će ga, prema prvim informacijama, udaljiti s cijelog turnira.

Englezima stigla loša vijest prije dvoboja s Hrvatskom: Ozlijedio se ključni igrač, propušta SP?
Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Promjena plana

Tijekom treninga u utorak, dan prije utakmice protiv Hrvatske u 1. kolu skupne L, branič Newcastlea osjetio je iznenadnu bol i medijska izvješća, poput onog koje donosi Chronicle Live, potvrđuju da se radi o ozbiljnoj ozljedi tetive.  Njegova svestranost i mogućnost igre na pozicijama desnog i lijevog beka bile su ključan razlog zašto ga je Tuchel vidio kao neizostavnog člana momčadi. Sada, engleski izbornik mora u potpunosti izmijeniti svoje obrambene planove.

Zamjena već poznata?

Izbornik Tuchel sada se nalazi u utrci s vremenom. Pravila dopuštaju zamjenu ozlijeđenog igrača do 24 sata prije prve utakmice na turniru, što znači da odluka mora biti donesena odmah. Kao najizgledniji kandidat za upražnjeno mjesto spominje se Trevoh Chalobah. Branič Chelseaja bio je na širem popisu i sada bi mogao dobiti neočekivanu priliku.

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