Zašto je oproštajna utrka Formule 1 u Nizozemskoj više od samog sporta?

Nakon gotovo mjesec dana ljetne stanke, Formula 1 se vraća, a pozornica ne može biti spektakularnija. Od 21. do 23. kolovoza, pješčane dine Zandvoorta ugostit će dvanaestu utrku sezone Formule 1 2026. godine. No, ovo neće biti samo još jedna Velika nagrada Nizozemske. Bit će to posljednja. Oproštajni vikend pod trenutnim ugovorom pretvara ovaj događaj u povijesni trenutak, emotivno finale jedne kratke, ali nevjerojatno intenzivne ere koja je redefinirala što znači biti domaćin utrke Formule 1. Uz premijerno izdanje sprint formata i napetu borbu za naslov prvaka, sve je spremno za vikend koji će se pamtiti kao više od sporta, kao ultimativna proslava i labuđi pjev jedne od najživopisnijih utrka na kalendaru.

Veliku nagradu Nizozemske od 23. do 25. kolovoza gledajte na kanalima RTL-a i platformi Voyo.

Povratak i oproštaj jedne legende

Staza Zandvoort, smještena uz obalu Sjevernog mora, desetljećima je bila klasik Formule 1, domaćin utrka od 1952. do 1985. godine, nakon čega je utonula u zaborav. Njezin povratak 2021. godine, nakon duge 36-godišnje pauze, bio je izravna posljedica fenomena zvanog Max Verstappen. Njegova popularnost u domovini stvorila je neviđeni pritisak i komercijalni interes koji Formula 1 jednostavno nije mogla ignorirati. Rezultat je bio trijumfalan povratak na kalendar, a Verstappen je svoje navijače nagradio s tri uzastopne pobjede od 2021. do 2023. godine. Ipak, unatoč ogromnom uspjehu, promotori su odlučili ne produžiti ugovor nakon 2026., čineći ovo izdanje posljednjom prilikom za doživljaj jedinstvene atmosfere.

Sama staza je remek-djelo starog kova, izazov koji vozači obožavaju. Dugačka 4,3 kilometra, vijuga kroz dine, stvarajući osjećaj vožnje toboganom, kako ju je jednom opisao Pierre Gasly. Njezina najpoznatija karakteristika su nagnuti zavoji, posebno zavoj broj tri (Hugenholtz) i posljednji, četrnaesti zavoj (Arie Luyendijkbocht), koji s nagibom od 18 stupnjeva omogućuju bolidima da zadrže nevjerojatnu brzinu. To je staza koja zahtijeva hrabrost, preciznost i bolid koji je stabilan pri velikim brzinama, a pretjecanje, iako teško, moguće je, ponajviše na kraju startno-ciljne ravnine u zavoju Tarzan.

Vikend nabijen adrenalinom: premijera sprinta i borba za naslov

Kako bi oproštaj bio još dramatičniji, Velika nagrada Nizozemske po prvi će put u svojoj povijesti ugostiti sprint format. To znači više akcije na stazi i manje vremena za kalkulacije. Već u petak vozit će se kvalifikacije za sprint, dok subotnje jutro donosi samu sprint utrku, prije nego što se poslijepodne održe klasične kvalifikacije za glavnu nedjeljnu utrku. Za navijače to znači dva natjecateljska dana s bodovima na stolu, što dodatno pojačava ulog u već ionako napetoj sezoni.

U Zandvoort se stiže nakon utrke u Mađarskoj, gdje je Lando Norris u nadograđenom McLarenu stigao do svoje prve pobjede u sezoni, prekinuvši dominaciju Mercedesa. U poretku vozača, talijansko čudo od djeteta, Kimi Antonelli, vodi s 50 bodova prednosti ispred timskog kolege Lewisa Hamiltona. Mercedes uvjerljivo drži prvo mjesto u poretku konstruktora s 379 bodova, ispred Ferrarija (307) i McLarena (220). Svaki bod u Zandvoortu, kako u sprintu tako i u glavnoj utrci, bit će ključan u borbi za naslov. Vremenska prognoza najavljuje promjenjive uvjete, s mogućom laganom kišom u petak i subotu te sunčanom nedjeljom, što bi moglo dodatno zakomplicirati strategije timova na stazi gdje Pirelli donosi srednju gamu guma: C2, C3 i C4.

Tko su favoriti na pješčanim dinama?

Iako je sezona 2026. ušla u drugu polovicu, ishod utrke u Nizozemskoj potpuno je otvoren. McLaren je dolaskom u Mađarsku s velikim paketom nadogradnji pokazao da je napravio ogroman korak naprijed. Norrisova pobjeda potvrdila je da su se aktualni konstruktorski prvaci vratili u borbu za vrh s Mercedesom i Ferrarijem. S obzirom na to da su Norris (2024.) i njegov timski kolega Oscar Piastri (2025.) pobijedili na posljednja dva izdanja utrke u Zandvoortu, McLaren s pravom dolazi kao jedan od glavnih favorita. Prošle je godine Piastri s pole positiona kontrolirao utrku i pobijedio, dok je Norris morao odustati s drugog mjesta zbog curenja ulja.

S druge strane, Mercedes je i dalje sila s kojom treba računati. Antonelli vozi sezonu života, a Hamilton, čiji rekord staze iz 2021. (1:11.097) i dalje stoji, tražit će pobjedu kako bi smanjio zaostatak. Ferrari, za kojeg se očekivalo da će dominirati u Mađarskoj, podbacio je, ostavljajući upitnik nad njihovom formom na tehnički zahtjevnim stazama.

Ipak, sve će oči biti uprte u domaćeg heroja, Maxa Verstappena. Unatoč tome što je cijele sezone nezadovoljan svojim Red Bull bolidom, uspio se četiri puta popeti na postolje. Njegova veza sa Zandvoortom je posebna; ovdje je nepobjediv pred svojom publikom. Energija koju crpi iz "narančaste armije" mogla bi biti presudan faktor koji će mu pomoći da nadoknadi nedostatke bolida i možda stigne do svoje prve pobjede u sezoni upravo na oproštaju njegove domaće utrke.

Narančasta invazija: fenomen navijačke kulture

Ono što Veliku nagradu Nizozemske čini uistinu posebnom nije samo staza, već i navijači. "Oranje Army" je postala globalni fenomen. Očekuje se da će stotine tisuća navijača, odjevenih u prepoznatljivu narančastu boju, stvoriti atmosferu koja se može usporediti s nogometnim stadionom. Cijeli Zandvoort tijekom vikenda postaje festivalska zona, a organizatori su se pobrinuli da zabava ne prestaje. Kulminacija će biti nastup svjetski poznatog nizozemskog DJ-a Martina Garrixa, koji će zatvoriti ovaj povijesni događaj.

Zbog oproštajnog karaktera utrke i premijere sprinta, potražnja za ulaznicama bila je nezapamćena. Vikend ulaznice su rasprodane mjesecima unaprijed, a smještajni kapaciteti u Zandvoortu i obližnjim gradovima poput Haarlema i Amsterdama popunjeni su do posljednjeg mjesta. Događaj je postao toliko masivan da je pristup automobilom samom gradu tijekom vikenda u potpunosti zabranjen. Prema službenim uputama organizatora, posjetiteljima se savjetuje korištenje javnog prijevoza, prvenstveno vlakova koji će iz Amsterdama voziti svakih pet do deset minuta, ili dolazak biciklom, što je u skladu s nizozemskom kulturom.

Posjetiteljima se preporučuje da stignu rano, spreme se na promjenjivo obalno vrijeme koje može donijeti sunce, vjetar i kišu u istom danu, te da preuzmu službenu aplikaciju Dutch GP za sve potrebne informacije. Ovo nije samo utrka, ovo je cjelodnevno iskustvo koje kombinira sport, glazbu i nacionalni ponos.

Dok se bolidi budu pripremali za posljednji start na ovoj legendarnoj stazi, osjećaj u zraku bit će mješavina uzbuđenja i nostalgije. Velika nagrada Nizozemske 2026. godine nije kraj, već vrhunac jednog nevjerojatnog poglavlja. Bit će to glasan, narančast i emotivan oproštaj koji će potvrditi zašto je Zandvoort, iako nakratko, ponovno postao neizostavan dio duše Formule 1. Kada se u nedjelju poslijepodne ugase svjetla, bit će to znak za početak utrke koja će zauvijek ostati urezana u sjećanje svih prisutnih.