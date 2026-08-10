Planet Formula - Specijalna epizoda: 'Tada sam skoro zaplakao, ta je fotografija ušla u povijest'

Iza nas je 11 utrka Formule 1 u tekućoj sezoni koja je označila najveći tehnički reset u modernoj povijesti sporta. S radikalno novim pravilima koja su u potpunosti izmijenila bolide, pogonske jedinice i aerodinamiku, poredak se dramatično promiješao. Uoči ljetne stanke koja je u tijeku postalo je jasno da je jedna momčad najbolje iskoristila priliku.

To je Mercedes. No, prava priča sezone nije samo povratak Srebrnih strijela na vrh, već i senzacionalni uspon devetnaestogodišnjeg Talijana Kimija Antonellija, koji je preuzeo kontrolu nad prvenstvom. Antonelli je tako postao najmlađi vodeći vozač u povijesti Formule 1 i to nakon samo tri utrke sezone, a tu poziciju otad nije ispustio.

VN Mađarske prije dva tjedna je označila kraj prvog dijela sezone i označila je početak ljetne pauze od dva tjedna. Pauza se bliži kraju, a vrijedni trojac našeg podcasta Planet Formula snimio je posebno izdanje podcasta u kojem su nam donijeli presjek dosadašnjeg dijela sezone. Uz tri standardna člana, Paolu Markek, Ivana Peovića i Marka Špoljara, imali smo i posebnog gosta Darija Markasa.

Dario je prvi otkrio koji mu je bio najemotivniji trenutak sezone do sada. "Fan sam Ferrarija zbog Schumachera I onda ne može biti ne emotivno, nego kada Hamilton imao prvu pobjedu u Ferrariju tamo gdje je imao i Schumacher, u Španjolskoj. Pobjeda Hamiltona kad su već lagano ljudi počeli sumnjati u njega, isto kao što su godinama sumnjali u Schumachera. Ja bih ovdje podsjetio ovom prilikom da Schumacher došao do prvog naslova s Ferrarijem nakon pet godina u Ferrariju. Svi pamte pet titula, a zaboravljaju da je trebalo pet godina, tako da kad je Hamilton došao do pobjede u Španjolskoj, poklopilo se niz čudnih sudbonosnih trenutaka, tako da to mora biti emotivni trenutak sezone", rekao je Dario Markas.

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Paoli je također to bio trenutak sezone, ali dodala je još nekoliko zanimljivih trenutaka. "Ono što smo stalno komentirali i što su neki drugi komentatori rekli, a to je da mi nemamo niti jedan isti podij ove sezone. Od silnog pričanja o dominaciji Mercedesa nama se stalno rotiraju neki drugi ljudi. Tu je Kimi koji dominira, ali opet nijedan nije podij preslikan. Prošle godine smo imali dosta sličnih podija, barem u prvom dijelu sezone", rekao je Paola pa dodala.

"Sredina grida nam je zanimljiva. Sad smo vidjeli i neki napredak i kod Aston Martina u sredini. a ja bih rekla da malo više tu vode Racing Bullsi, a naš tim [Ferrari] se čak malo i potrudio s nekim strateški momentima, nekad upali, nekad ne", kazala je Paola.

A koji je trenutak Marku Špoljaru bio upečatljiv?

"Meni je najemotivniji moment sezone bio, ne prva pobjeda Hamiltona, nego prvi njegov podij zato što je to Kimijeva pobjeda. A na podiju su bili Kimi Antonelli, njegov nasljednik koji je na njegovo mjesto došao u Mercedes, njegov bivši momčadski kolega George Russell i na trećem mjestu, on, Lewis Hamilton.

Ta fotografija će se vrtjeti još 30 godina u raznim prilikama i postat će jedna od najobjavljivanijih fotografija u povijesti F1 to sam siguran i skoro sam malo zaplakao", rekao je Marko.

Marko Špoljar je bio na VN Austrije i dao nam svoje dojmove, a Dario je bio ni više ni manje nego li na VN Japana pa u podcastu možete čuti i njegova iskustva iz Zemlje Izlazećeg Sunca. Prošli su naši komentatori sve najzanimljivije teme iz dosadašnjeg dijela sezone, a za kraj su dali i svoje prognoze kako će izgledati top 7 na kraju sezone.

Sve možete pogledati u priloženom podcastu.