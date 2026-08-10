Ana Maria Marković očarala u bikiniju: Pokazala zašto nosi titulu najzgodnije nogometašice

Nogometašica Ana Maria Marković (26) ponovno je dospjela u središte pozornosti, no ovoga puta izvan nogometnog terena. Pratitelje na društvenim mrežama iznenadila je novim kadrovima s Jadranske obale, gdje uživa u ljetnom odmoru.

Njezine najnovije fotografije u bikiniju u kratkom su roku prikupile impresivan broj reakcija, pri čemu su obožavatelji u komentarima iznova potvrdili kako s razlogom nosi titulu jedne od najatraktivnijih sportašica.

Pripreme za nove sportske izazove

Ovaj morski predah dolazi u idealnom trenutku za mladu nogometašicu, koja je nedavno napravila važan korak u svojoj karijeri potpisom za splitski Hajduk. Službeno predstavljanje u bijelom dresu početkom srpnja izazvalo je veliko zanimanje javnosti i medija, posebno jer je riječ o sportašici koja iza sebe ima i nastupe u Netflixovim projektima.

Ipak, prije nego što krene s intenzivnim pripremama i borbom za klupske bodove, Ana Maria odlučila je napuniti baterije na jadranskim plažama, a njezina objava pokazuje da na odmor stiže u vrhunskoj formi i punom sjaju.