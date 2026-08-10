Kokainski skandali i tulumi do zore: Ovako su izgledale 90-e Kate Moss i Naomi Campbell

Kate Moss (52) i Naomi Campbell (56) bile su puno više od supermodela, postale su simbol jedne od najluđih era u povijesti modne industrije. Dok su osvajale naslovnice Voguea, hodale pistama najvećih modnih kuća i zarađivale milijune, njihov privatni život jednako je često punio naslovnice tabloida. Devedesete i početak 2000-ih obilježili su glamurozni tulumi, luksuz, alkohol, burni noćni izlasci i brojne glasine o drogama koje su pratile gotovo cijelu tadašnju modnu scenu.

Posebnu pažnju izazivala je Kate Moss, koja je godinama slovila za jednu od najvećih partijanerica modne industrije. Skandal koji je obilježio njezinu karijeru dogodio se 2005. godine, kada su britanski mediji objavili fotografije na kojima navodno konzumira kokain. U samo nekoliko dana izgubila je niz ugovora s velikim modnim kućama, no nakon što se povukla iz javnosti i ispričala, većina brendova ponovno je odlučila surađivati s njom.

Ni Naomi Campbell nije ostala pošteđena kontroverzi. Manekenka je kasnije otvoreno priznala da se godinama borila s ovisnošću o kokainu te da je potražila stručnu pomoć kako bi promijenila život. Osim toga, često je punila naslovnice zbog svog temperamenta te je nekoliko puta završila na sudu zbog napada na zaposlenike i asistente.

Njihov noćni život godinama je bio predmet brojnih medijskih napisa. Britanski tabloidi redovito su ih povezivali s ekskluzivnim zabavama u Londonu, Parizu i New Yorku na kojima su se okupljali supermodeli, rock zvijezde, glumci i dizajneri. Pojedini bivši suradnici i svjedoci tijekom godina iznosili su tvrdnje o raskošnim tulumima na kojima se, prema njihovim navodima, u velikim količinama konzumirao alkohol i kokain. Među najpoznatijim je tvrdnja bivšeg model bookera Gavina Masellea, koji je tvrdio da je Naomi Campbell tijekom jednog putovanja u Južnu Afriku navodno nabavila 30 grama kokaina za večernji provod. Ti navodi nikada nisu potvrđeni, ali su godinama kružili svjetskim tabloidima i dodatno učvrstili reputaciju dviju manekenki kao najvećih party ikona modne scene.

U galeriji pogledajte kako su Kate Moss i Naomi Campbell izgledale u jeku slave, kada su vladale modnim pistama, glamuroznim zabavama i naslovnicama svjetskih medija.