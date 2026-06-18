Kate Moss stigla u Zagreb? U derutnom hotelu na Laništu odvija se tajno snimanje

Britanska modna ikona i jedan od najprepoznatljivijih supermodela svih vremena, Kate Moss (52), navodno boravi u Zagrebu. Prema još uvijek neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, razlog njezinog dolaska je snimanje nove kampanje za slavnu talijansku modnu kuću Gucci. Cijeli je projekt obavijen velom tajne, a lokacija snimanja, derutni Hotel I u novozagrebačkom naselju Lanište, pretvorena je u pomno čuvanu utvrdu.

Neuobičajena gužva ispred hotela na Laništu, privukla je pažnju prolaznika. Veći broj stranih modela, zaštitara i produkcijskog osoblja jasno je ukazivao da se unutar zidova hotela događa nešto veliko.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Posebnu je pažnju privukao jedan balkon na prvom katu hotela, u potpunosti prekriven crnim zastorom, dodatno potpirujući nagađanja o prirodi snimanja i zvijezdama koje se nalaze iza njega.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nastavak uspješne suradnje

Dolazak Kate Moss u Zagreb radi snimanja za Gucci ne bi bio iznenađenje, već logičan nastavak njezine dugogodišnje i iznimno plodne suradnje s talijanskom kućom. Početkom 2026. godine, Moss je zajedno s modelom Emily Ratajkowski (35) bila zaštitno lice provokativne kampanje "Beauty and the Bag". Ta je kampanja, u kojoj su modeli pozirali gotovo goli, odjeveni samo u strateški postavljene Guccijeve torbice, naglasila esencijalnu ulogu modnog dodatka u ženskoj garderobi i potvrdila bezvremensku privlačnost Moss.

Njezina veza s Guccijem seže daleko u prošlost; prvi put je za njih nosila reviju davne 1995. godine, na početku revolucionarne ere Toma Forda. Nedavno se, nakon 25 godina,vratila na Guccijevu pistu kako bi podržala debitantsku kolekciju novog kreativnog direktora Demne.

Foto: Anthony Behar/Sipa USA/Profimedia