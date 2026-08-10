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Kylie Jenner u bikinijima ostavlja bez daha: Pogledajte njezina najvatrenija ljetna izdanja

Kylie Jenner
Foto: Profimedia
Kylie Jenner
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Kylie Jenner (29) jedna je od najpraćenijih žena na svijetu, a svaka njezina objava na društvenim mrežama u samo nekoliko minuta prikupi milijune lajkova. Osim uspješnog beauty brenda i poslovnog carstva koje je izgradila, 29-godišnja reality zvijezda redovito privlači pažnju i svojim modnim odabirima, posebno tijekom ljetnih mjeseci.

Na odmoru često bira upečatljive bikinije najpoznatijih svjetskih modnih kuća, a fotografije s plaža i luksuznih jahti gotovo uvijek postanu viralne. Njezini pratitelji s jednakim zanimanjem prate i svaki detalj privatnog života, od veze s glumcem Timothéejem Chalametom (30) do obiteljskih trenutaka s djecom Stormi i Aireom.

Bez obzira pozira li na egzotičnim destinacijama ili uz bazen vlastitog doma, Kylie iznova potvrđuje status jedne od najvećih modnih i beauty ikona današnjice. U galeriji pogledajte njezina najzapaženija izdanja u bikinijima.

10.8.2026.
7:14
Hot.hr
Kylie JennerBikiniKylie Jenner BadićKylie Jenner Kupaći
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