Kylie Jenner u bikinijima ostavlja bez daha: Pogledajte njezina najvatrenija ljetna izdanja

Kylie Jenner (29) jedna je od najpraćenijih žena na svijetu, a svaka njezina objava na društvenim mrežama u samo nekoliko minuta prikupi milijune lajkova. Osim uspješnog beauty brenda i poslovnog carstva koje je izgradila, 29-godišnja reality zvijezda redovito privlači pažnju i svojim modnim odabirima, posebno tijekom ljetnih mjeseci.

Na odmoru često bira upečatljive bikinije najpoznatijih svjetskih modnih kuća, a fotografije s plaža i luksuznih jahti gotovo uvijek postanu viralne. Njezini pratitelji s jednakim zanimanjem prate i svaki detalj privatnog života, od veze s glumcem Timothéejem Chalametom (30) do obiteljskih trenutaka s djecom Stormi i Aireom.

Bez obzira pozira li na egzotičnim destinacijama ili uz bazen vlastitog doma, Kylie iznova potvrđuje status jedne od najvećih modnih i beauty ikona današnjice. U galeriji pogledajte njezina najzapaženija izdanja u bikinijima.