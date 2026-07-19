Timothée Chalamet i Kylie Jenner se ljubili pred tisućama ljudi, fotografije su hit

Timothée Chalamet (30) i Kylie Jenner (28) privukli su veliku pažnju tijekom finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske. Poznati par utakmicu je pratio s tribina, a fotografi su zabilježili trenutak u kojem su razmijenili poljubac.

Glumac je za ovu priliku odabrao plavu Adidasovu majicu dugih rukava, dok je Jenner nosila crnu modnu kombinaciju upotpunjenu sunčanim naočalama. Tijekom susreta sjedili su jedno uz drugo te nisu skrivali nježnosti, što nije promaknulo oku fotografa.

Foto: Guerin Charles/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Sve otvoreniji u javnim pojavljivanjima

Iako su svoju vezu dugo nastojali držati podalje od očiju javnosti, posljednjih mjeseci Timothée Chalamet i Kylie Jenner sve se češće zajedno pojavljuju na velikim javnim događajima. Fotografije njihova poljupca s finala ubrzo su preplavile društvene mreže i privukle brojne reakcije obožavatelja.

Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Među najzapaženijim gostima na tribinama

Finale Svjetskog prvenstva okupilo je brojne poznate osobe iz svijeta sporta, filma i zabave, no upravo su Chalamet i Jenner bili među parovima koji su izazvali najviše interesa. Njihovo zajedničko pojavljivanje ponovno je potvrdilo da svoju vezu više ne skrivaju te da se sve opuštenije pojavljuju zajedno u javnosti.