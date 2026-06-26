Kuharica tužila Kylie Jenner za nepovoljne uvjete rada koji su je doveli do pobačaja

Privatna kuharica koja je radila za reality zvijezdu i poduzetnicu Kylie Jenner (28), podnijela je tužbu protiv nje, tvrdeći da je obavljala zahtjevan posao tijekom trudnoće koji je, naposlijetku, pridonio njezinu pobačaju.

Prema navodima iz tužbe, kuharica (koja je htjela ostati anonimna) je radila između 11 i 12 sati dnevno, pet dana u tjednu, a obavljala je i fizički zahtjevne poslove unatoč tome što je nadređenima ranije rekla da ima visokorizičnu trudnoću i zatražila prilagodbu radnih uvjeta, navodi LADbible.

Foto: Doug Peters/Alamy/Profimedia

Sudski dokumenti navode da je u veljači 2025. godine, dok je bila u petom mjesecu trudnoće, radila na jednom događanju u Palm Springsu u Kaliforniji. Tvrdi da nakon traženja pomoći nije dobila odgovarajuću podršku te da je zbog iscrpljenosti i velikog fizičkog napora doživjela emocionalni slom tijekom događaja.

U tužbi se navodi da je sljedećeg jutra doživjela obilno krvarenje te se sama odvezla u hitnu službu, gdje su joj liječnici priopćili da je izgubila dijete. Nakon toga, borila se s depresijom i emocionalnim posljedicama gubitka djeteta, piše LADbible.

Odvjetnica kuharice, Della Shaker, izjavila je kako „slavni status nikoga ne izuzima od kalifornijskih zakona o radu“ te poručila da će činjenice biti predstavljene na sudu. Tužiteljica traži neodređeni iznos odštete te tvrdi da je kasnije nepravedno dobila otkaz.

Ovo je već treća tužba protiv Kylie Jenner koju su ove godine podnijeli bivši zaposlenici. Ranije su dvije bivše kućne pomoćnice iznijele optužbe vezane uz diskriminaciju, uznemiravanje i loše radne uvjete. Kylie Jenner zasad se nije javno oglasila o novim optužbama, navodi LADbible.