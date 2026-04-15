Svi slavni pohrlili na Coachellu: Evo kako su svjetske zvijezde izgledale na festivalu godine

Prvi vikend svjetski poznatog glazbenog festivala Coachelle 2026. ponovno je okupio niz svjetski poznatih lica: od glazbenika i glumaca do influencera i političara. U kalifornijskoj pustinji posebno su se istaknule sestre Jenner koje su privlačile pažnju modnim kombinacijama. Justin Bieber, jedan od headlinera, pojavio se na pozornici u vrlo jednostavnoj sportskoj kombinaciji. Festival nisu propustili ni Paris Hilton, Lizzo i Emma Roberts, koji su viđeni na brojnim partyjima i događanjima izvan pozornice.