FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OD BIJEDE DO BESMRTNOSTI /

Život glumačke dive bio je misterij, a ljubavne afere i dalje fasciniraju

Foto: TopFoto/Topfoto/Profimedia
Greta Lovisa Gustafsson, poznatija pod prezimenom Garbo ,rođena je 1905. u siromašnoj radničkoj četvrti Stockholma. Život ju nije mazio i pazio, odrasla je u malom stanu bez tople vode, a siromaštvo joj je obilježilo djetinjstvo. S 14 godina preminuo joj je otac za kojeg je bila vezana što ju je prisililo da napusti školu i krene raditi. Prvo je bila djevojka za sapunanje u brijačnici, a zatim je prodavala šešire u robnoj kući.
1 /19
VOYO logo

Greta Garbo, jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba Hollywooda i žena čije je lice definiralo tadašnju filmsku ljepotu preminula je na današnji dan u 84. godini. 

Rođena je 1905. u radničkom dijelu Stockholma izrasla je u glumačku divu, a njezin enigmatičan život, glumački talent i ljubavni skandali obilježili su njezin život. 

Njezin put do slave nije bio lak, a dolazak zvučnog filma skoro ju je koštao karijere. Bez obzira na svoj naglasak i boju glasa, Greta se probila do zvijezda i postala najplaćenija glumica u Hollywoodu. 

Garbo je glumila u mnogim hit filmovima te je tri puta bila nominirana za Oscara, no nikada ga nije osvojila. Akademija joj je 1954. godine dodijelila počasnu nagradu za njezine "blistave i nezaboravne filmske izvedbe". 

Na vrhuncu slave Greta se povukla s platna i preselila u New York gdje je bila kolekcionar umjetnina. Živjela je sama, a od posljedica upala pluća i zatajenja bubrega preminula je na Uskrs 1990. godine. 

15.4.2026.
7:05
Lara Horvat
Greta Garbo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija