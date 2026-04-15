Život glumačke dive bio je misterij, a ljubavne afere i dalje fasciniraju

Greta Garbo, jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba Hollywooda i žena čije je lice definiralo tadašnju filmsku ljepotu preminula je na današnji dan u 84. godini.

Rođena je 1905. u radničkom dijelu Stockholma izrasla je u glumačku divu, a njezin enigmatičan život, glumački talent i ljubavni skandali obilježili su njezin život.

Njezin put do slave nije bio lak, a dolazak zvučnog filma skoro ju je koštao karijere. Bez obzira na svoj naglasak i boju glasa, Greta se probila do zvijezda i postala najplaćenija glumica u Hollywoodu.

Garbo je glumila u mnogim hit filmovima te je tri puta bila nominirana za Oscara, no nikada ga nije osvojila. Akademija joj je 1954. godine dodijelila počasnu nagradu za njezine "blistave i nezaboravne filmske izvedbe".

Na vrhuncu slave Greta se povukla s platna i preselila u New York gdje je bila kolekcionar umjetnina. Živjela je sama, a od posljedica upala pluća i zatajenja bubrega preminula je na Uskrs 1990. godine.