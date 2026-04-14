Ona je IT djevojka: Meri Goldašić ne skriva operacije, a njezin razvod bio je glavna tema nacije

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Meri Goldašić danas slavi 32. rođendan! Nedavno je otkrila kako aktivno radi na RTL-ovom televizijskom projektu – kvizu ''Tko bi rekao'' koji ovog četvrtka stiže na RTL i platformu Voyo.

Posljednjih godina stvorila je veliku bazu fanova na društvenim mrežama - s više od 215 tisuća pratitelja na Instagramu i preko 240 tisuća na TikToku, gdje je i započela svoju karijeru. Prije nekoliko mjeseci potvrdila je razvod od Jurice, a majka je dvojice sinova, Aleksandra i Rija.

Kviz 'Tko bi rekao' s emitiranjem kreće u četvrtak, 16. travnja, u udarnom terminu od 21.15 i prikazivat će se jednom tjedno.