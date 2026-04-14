Lijepa Riječanka probila se u vrh pa zbog bolesti završila karijeru, uspjesi tu nisu stali

Ana Jelušić završila je skijašku karijeru na današnji dan, 14. travnja, 2012. u dobi od samo 25 godina. Nakon skijaške karijere ostala je vrlu uspješna.

Iako je danas sinonim za hrvatsko skijanje uz bok obitelji Kostelić, Anin ulazak u svijet sporta bio je gotovo slučajan. Rođena Riječanka nije potekla iz skijaške obitelji. Kako je sama ispričala, ljubav prema snijegu rodila se iz spleta okolnosti, dok je kao djevojčica provodila vrijeme u planinarskoj kući koju je vodio njezin očuh, koji će joj kasnije postati i trener. Dok su se druga djeca povlačila u toplo, Ana je ostajala na stazi, a njezina upornost i talent brzo su je lansirali u orbitu.

Koliko je njezin uspon bio strelovit, možda najbolje opisuje anegdota njezine majke. Na pitanje kada je shvatila da je skijanje za njezinu kćer više od hobija, pragmatično je odgovorila: "Pa, kada se Ana vratila sa svoje prve Olimpijade, shvatila sam da bi to moglo biti nešto ozbiljno".

Ta prva Olimpijada bila je ona u Salt Lake Cityju 2002. godine, gdje je Ana s tek navršenih 15 godina bila najmlađa sudionica Igara. U Svjetskom kupu debitirala je iste godine, a njezina karijera, fokusirana gotovo isključivo na slalom, bila je obilježena konstantnošću i s nekoliko velikih bljeskova. Ostvarila je 17 plasmana u top deset, a dva puta se popela i na pobjedničko postolje. Najsjajniji trenutak dogodio se 4. siječnja 2007. na domaćem terenu. Pred tisućama navijača na Sljemenu, osvojila je fantastično drugo mjesto na utrci Snježna kraljica, odmah iza neprikosnovene Marlies Schild. Mjesec dana kasnije, na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj, bila je četvrta, potvrdivši status jedne od najboljih slalomašica svijeta.

Ipak, njezino je tijelo imalo druge planove. Dugogodišnja borba s astmom postajala je sve teža i u travnju 2012., sa samo 25 godina, objavila je kraj natjecateljske karijere.

Međunarodna skijaška federacija (FIS) ponudila joj je novostvorenu poziciju medijske koordinatorice za muški Svjetski kup. "Dali su mi iPhone i pristup prilično zastarjeloj web stranici i rekli: 'Kreni'. Učila sam kroz pokušaje i pogreške", opisala je svoje početke. Ubrzo je njezin talent za komunikaciju i duboko razumijevanje sportaša postao očit.

Njezin put vodio ju je dalje prema samom vrhu sportske administracije. Radila je za Eurosport, kao globalna menadžerica za Salomon Racing, voditeljica komunikacija za Hrvatski skijaški savez, a danas živi i radi u Laussanei u Švicarskoj, gdje je sa suprugom Travisom Blackom dio tima Međunarodnog olimpijskog odbora.