Snijeg se topi kad se pojave! Ovo je TOP 10 najzgodnijih skijašica, na popisu Slovenke i Hrvatica

Od zaleđenih vrhova do adrenalinskih spustova, ove žene ne samo da dominiraju u jednom od najzahtjevnijih sportova na svijetu, već plijene pažnju i svojom izvanrednom pojavom. Iako je ljepota subjektivna, ovo je lista deset sportašica koje se redovito nalaze na popisima najatraktivnijih alpskih skijašica današnjice.

1. Lindsey Vonn

Neprikosnovena kraljica snježnih padina, Lindsey Vonn, nadišla je granice sporta i postala globalna ikona. Američka skijašica nije samo jedna od najuspješnijih u povijesti, već je svojom karizmom, ljepotom i filantropskim radom kroz svoju zakladu desetljećima bila sinonim za najatraktivniju sportašicu svijeta.

2. Mikaela Shiffrin

Jedna od najvećih skijašica svih vremena, Amerikanka Mikaela Shiffrin, dominira stazama Međunarodne skijaške federacije (FIS). Njezina nevjerojatna vještina, fokus i prirodna ljepota čine je uzorom i inspiracijom milijunima obožavatelja diljem svijeta.

3. Lara Gut-Behrami

Švicarska skijašica Lara Gut-Behrami jedna je od najuspješnijih natjecateljica u brzim disciplinama. Njezina kombinacija snage, elegancije i ljepote osigurala joj je status sportske zvijezde koja redovito krasi naslovnice časopisa.

4. Anna Veith

Austrijska skijaška ikona i olimpijska pobjednica, Anna Veith (djevojački Fenninger), godinama je bila zaštitno lice alpskog skijanj.

5. Federica Brignone

Talijanska alpska skijašica Federica Brignone osvajačica je Velikog kristalnog globusa. Svojom elegancijom i sportskim uspjesima redovito se nalazi na popisima najljepših sportašica, predstavljajući snagu i ljepotu talijanskog skijanja.

6. Tina Maze

Jedna od najvećih skijašica svih vremena, Slovenka Tina Maze, prava je sportska legenda. Osvojila je sve što se moglo osvojiti, a njezina karizma, svestranost i ljepota osigurale su joj status ikone koji traje i nakon završetka karijere.

7. Ana Jelušić

Neustrašiva Ana Jelušić vozila je tehničke discipline, a njezin zarazni osmijeh dobro je poznat svima u svijetu skijanja.

8. Ragnhild Mowinckel

Norveška skijašica i osvajačica olimpijskih medalja, Ragnhild Mowinckel, ističe se svojom vedrom osobnošću i prodornim plavim očima.

9. Ilka Štuhec

Dvostruka svjetska prvakinja u spustu, Slovenka Ilka Štuhec, simbol je upornosti i snage. Njezin povratak nakon teških ozljeda i nevjerojatna volja inspiracija su mnogima, a njezina pojava plijeni pažnju gdje god se pojavi.

10. Tessa Worley

Francuska specijalistica za veleslalom, Tessa Worley, poznata je po svom snažnom stilu skijanja i šarmantnom osmijehu.