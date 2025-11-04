Robotaksiji uskoro postaju stvarnost? Novim Zagrebom vozi auto - bez vozača

Testno vozilo tvrtke Project 3 Mobility ovih dana vozi ulicama Novog Zagreba u autonomnom režimu vožnje.

Projekt predstavlja jedan od prvih koraka prema uvođenju robotaksija u Hrvatskoj.

Iza tvrtke Project 3 Mobility stoji poznati inovator i poduzetnik Mate Rimac, a cilj projekta je razviti napredni sustav autonomnog javnog prijevoza. Rimac je za projekt robotaksija dobio 180 milijuna eura javnog novca.

Iduće godine počinje s poslom?

Na cestama je sve češća pojava ovog automobila. Kruži Zagrebom više od godinu dana, zove se Verne i pun je senzora. Njegova je zadaća – mapirati grad, ulice, znakove i kvartove.

"Ideja te prve faze je lokalno prilagoditi autonomni sustav. Nakon toga, krenuli smo s autonomnim vožnjama s vozilima koja možete vidjeti ovdje. Razlika je što su ova vozila kompletno opremljena sustavom autonomne vožnje, imaju safety drivera, odnosno sigurnosnog vozača na mjestu vozača, ali se voze u potpunosti autonomno", objasnio je za RTL Danas još u svibnju koordinator testnih vožnji u Zagrebu Filip Cindrić.

Do sad je na taj način ispitan Novi Zagreb i put prema zračnoj luci, počele su testne vožnje u ostatku grada, sve kako bi iduće godine, uvjeravaju - robotaksi počeo s poslom.

Pogledajte u galeriji kako izgleda testno vozilo, ali se možete podsjetiti i kako će izgledati Verne kad počne voziti hrvatskim cestama. Na predstavljanju je bio i premijer Andrej Plenković.

