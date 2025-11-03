SVI SU GORE /

Ivica Kostelić bio je glavna zvijezda večeras u Zagrebu

Ivica Kostelić bio je glavna zvijezda večeras u Zagrebu
Foto: Marko Seper/pixsell
Ivica Kostelić bio je glavna zvijezda u ponedjeljak navečer u Zagrebu. Na premijeri svog novog kratkometražnog filma "Freedom", proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić bio je u fokusu novinara.

Film, opisan kao "zadivljujući i zapanjujući", nije samo adrenalinska avantura, već i introspektivno putovanje u potrazi za značenjem slobode – temom koja je, kako kaže Kostelić, postala iznimno važna u vremenima kada nam je bila oduzeta, za vrijeme korone. Premijerno prikazivanje filma Ivice Kostelića "Freedom" održano je u Kaptol Boutique Cinema.

3.11.2025.
21:17
Silvijo Maksan
Marko Seper/pixsell
Ivica Kostelić
Ivica Kostelić bio je glavna zvijezda večeras u Zagrebu