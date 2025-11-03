Legendarni Ivica Kostelić za RTL Danas otkrio veliku tajnu

Na premijeri svog novog kratkometražnog filma "Freedom", proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić podijelio je za RTL Danas dublja razmišljanja koja stoje iza projekta, ali i otkrio planove za nadolazeću skijašku sezonu, s jasnim fokusom na Olimpijske igre u Cortini 2026. Film, opisan kao "zadivljujući i zapanjujući", nije samo adrenalinska avantura, već i introspektivno putovanje u potrazi za značenjem slobode – temom koja je, kako kaže Kostelić, postala iznimno važna u vremenima kada nam je bila oduzeta.

Što je sloboda?

Pitanje koje postavlja u svom filmu, "što je sloboda?", Kostelić je prvo postavio sam sebi i skijašima koji su sudjelovali u projektu. Ideja je, otkriva, rođena za vrijeme pandemije, razdoblja koje nas je sve podsjetilo da slobodu nikada ne smijemo uzimati zdravo za gotovo.

"To je tema koja je možda malo zapostavljena, ali je od iznimne važnosti za svakog čovjeka", objašnjava Kostelić. Iako postoje brojni različiti pogledi, on se priklanja definiciji koju su ponudili i sudionici filma.

"Sloboda je jednostavno mogućnost izbora bez ikakvog upliva sa strane. Kada svoju intenciju možeš pretočiti u djelo, bez obzira na bilo kakvo mišljenje, i kada živiš u trenutku. To je nešto uzvišeno i svevremensko."

Tisuće vertikalnih metara za svaki kadar

Put do ostvarenja filmske vizije slobode bio je sve samo ne lak. Snimanje u zaštićenim područjima Parka prirode i Nacionalnog parka donijelo je ogromne logističke izazove. Motorni transport bio je sveden na minimum, a pomoć tehnologije, na koju su mnogi navikli, bila je nedostupna.

"Nažalost, nismo mogli ništa snimati iz helikoptera, niti smo mogli imati pomoć helikoptera. Svu logistiku smo nosili na svojim leđima", ističe Kostelić. Svaki kadar snimljen u netaknutoj prirodi plaćen je golemim fizičkim naporom. "Sve ovo što je snimljeno, ispunjeno je pješačenjem, zarađeno znojem. To su doslovno tisuće i tisuće vertikalnih metara."

Od jedrenja do olimpijskog zlata

Iako je trenutno zaokupljen filmskom premijerom, Kostelićev natjecateljski duh ne miruje. Nakon kratkog predaha uz jedrenje, koje mu također predstavlja oblik slobode, okreće se novoj skijaškoj sezoni i Svjetskom kupu.

"Ove godine pratim Istoka Rodeša na svim slalomskim utrkama Svjetskog kupa. Na to ćemo biti definitivno fokusirani, s Olimpijskim igrama u prvom planu", najavljuje.

Kada je riječ o Olimpijskim igrama u Cortini 2026., koje vidi kao krunu sezone, Kostelić je ispunjen optimizmom. S posebnim iščekivanjem prati razvoj Zrinke Ljutić i ostatka reprezentacije.

"Zasad su svi, hvala Bogu, zdravi i u dobroj formi. Samo treba izdržati do veljače. Ako dođu na Igre u punom broju i zdravi, možemo računati na vrlo visoke plasmane, kao i prošle godine", kaže Kostelić, ne bježeći od najviših ambicija.

Na pitanje o medaljama, odgovara bez oklijevanja: "Naravno. Uvijek sam govorio, na Olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima broje se medalje. Ne bodovi."