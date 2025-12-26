FREEMAIL
NE GUBI ČAR /

Elton John o uspjehu hita koji se sluša više od 50 godina: 'I dalje stvara radost za Božić'

Elton John o uspjehu hita koji se sluša više od 50 godina: 'I dalje stvara radost za Božić'
Foto: B4859/avalon/profimedia

Ove godine pjesma se ponovno našla u Top 10 britanske glazbene liste

26.12.2025.
20:51
Hot.hr
B4859/avalon/profimedia
Elton John (78), legendarni britanski pjevač i skladatelj, objavio je na svojim društvenim mrežama kako je njegov božićni hit "Step Into Christmas" postao platinast u SAD-u i četverostruko platinast u Velikoj Britaniji.

Hit koji traje više od pola stoljeća

Pjesma "Step Into Christmas" objavljena je prije više od 50 godina, no i danas zauzima važno mjesto u božićnim playlistama diljem svijeta. Ove godine pjesma se ponovno našla u Top 10 britanske glazbene liste, što potvrđuje njezinu trajnu popularnost i svevremensku privlačnost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elton John (@eltonjohn)

Legendarni pjevač zahvalio je obožavateljima koji i dalje slušaju njegov božićni hit i sudjeluju u slavlju blagdana uz glazbu koja ne gubi čar. Elton je posebno naglasio koliko ga veseli što njegova pjesma i dalje stvara radost tijekom božićnog razdoblja.

Elton John o uspjehu hita koji se sluša više od 50 godina: 'I dalje stvara radost za Božić'
Foto: B4859/avalon/profimedia

Iako je pjesma stara više od pola stoljeća, i dalje povezuje različite generacije, a svaki Božić podsjeća na veselje i duh praznika. Elton John je ovom objavom još jednom pokazao svoju neiscrpnu popularnost i utjecaj na glazbenu scenu.

Elton JohnBožić
Elton John o uspjehu hita koji se sluša više od 50 godina: 'I dalje stvara radost za Božić'