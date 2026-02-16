Neslužbeno doznajemo hoće li se Domovinski pokret odreći Josipa Dabre

KOALICIJA JE JEDINSTVENA? /

Andrej Plenković tvrdi da će u petak imati dovoljno ruku za izglasavanje novog ministra u Saboru, i to uz ruke HSLS-a. Dakle, uvjeren je da će u petak koalicija biti jedinstvena. Kao što su nam potvrdili članovi HDZ-a, teško da će se u ovom trenutku odreći Domovinskog pokreta. S druge strane, neslužbeno doznajemo kako Domovinski pokret ne planira izbaciti Josipa Dabru iz stranke nakon sporne snimke u kojoj veliča ustaškog vođu, Antu Pavelića. Njihov je stav da sam mora pravdati svoje postupke. Više pogledajte u videu.