FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOALICIJA JE JEDINSTVENA? /

Neslužbeno doznajemo hoće li se Domovinski pokret odreći Josipa Dabre

Andrej Plenković tvrdi da će u petak imati dovoljno ruku za izglasavanje novog ministra u Saboru, i to uz ruke HSLS-a. Dakle, uvjeren je da će u petak koalicija biti jedinstvena. Kao što su nam potvrdili članovi HDZ-a, teško da će se u ovom trenutku odreći Domovinskog pokreta. S druge strane, neslužbeno doznajemo kako Domovinski pokret ne planira izbaciti Josipa Dabru iz stranke nakon sporne snimke u kojoj veliča ustaškog vođu, Antu Pavelića. Njihov je stav da sam mora pravdati svoje postupke. Više pogledajte u videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.2.2026.
19:31
Dajana Šošić
Josip DabroDomovinski PokretVladajuća VećinaHdzAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx