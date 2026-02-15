FREEMAIL
IZVRSNI REZULTATI

Turisti navalili a predsezona nije ni počela: 'Ležaj više ne traži se samo u Rijeci, nego u Opatiji i okolici'

Rijeka je trenutačno poput drugog planeta, na kojem žive sve vrste zajedno i odlično se zabavljaju. Međunarodna karnevalska povorka, okupila je više od 11 tisuća sudionika, a u kreativnim idejama došla je uživati publika iz cijelog svijeta. 

Detalje ovog šarenila reporterki Idi Balen otkrila je voditeljica informiranja i istraživanja tržišta TZ grada Rijeke Antonija Kardum. 'Imamo preko sto karnevalskih grupa, 11 tisuća sudionika i oko 50.000 gledatelja iz raznih dijelova Hrvatske i svijeta. Bilježimo izvrsnu popunjenost i siječanjske turističke rezultate na cijelom Kvarneru. Ležaj više ne traži se samo u Rijeci, nego u Opatiji i okolici', rekla je Kardum. Više pogledajte u videu

15.2.2026.
20:51
RTL Danas
KarnevalRijeka
