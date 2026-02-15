Dalija Orešković se našalila: 'Nikada za Valentinovo nisam bila toliko napaljena'

'FAŠNIK PRETVORILI U USTAŠNIK' /

Vrhunac je karnevalskog ludila. Priliku da se nemoćni simbolično obračunaju s moćnima i još pod maskama iskoristili su kreativci diljem zemlje.

I kaznili one koji su krivi za sve: i loše ceste i male plaće.. prazna obećanja, zabranjene koncerte, ali i izgovorenu riječ.

Na karnevalu se zato pale i političari. Ples oko vatre i osuda bez prava na žalbu. Dalija Orešković zadnja je politička žrtva pokladne lomače.

"S društvom sam se šalila cijelu noć na ovu temu, od lika lutke koji je prilično unaprijeđen s obzirom na moj fizički izgled, pa do toga da nikada za Valentinovo nisam bila toliko napaljena i da me napalio vatrogasac. No šalu na stranu ovdje se doista radi o dubljem problemu u društvu i moram reći da je Kaštel Sučurac fašnik pretvorio u ustašnik!", rekla je saborska zastupnica Dalija Orešković.

Kao glavni razlog spaljivanja vidi svoju kritiku - kako kaže rastućeg ustaštva. Iz Udruge Kampanel koji su organizatori Sućuraškog krnjevala - danas bez komentara. No na kaštelanskim su lomačama - do sada gorjeli gotovo svi premijeri i predsjednici, ali i lokalni moćnici. Više pogledajte u prilogu.