Reporter Boris Mišević doživio jedan od najljepši razgovora: Pogledajte zašto su Ruža i Petar posebni

'Ljubav ima svoj zvuk', počeo je svoje izvješće povodom Valentinova Državni zavod za statistiku. Uz navođenje najvećih ljubavnih hitova svih vremena - 'I Will Always Love You' i 'Time of My Life' iznijeli su i zanimljive podatke vezane za Hrvatsku.

Evo kako se kretao broj sklopljenih brakova od 1960.. Te godine se vjenčalo gotovo 37 tisuća parova, da bi sve do 2020. ta brojka pala na tek 15-ak tisuća.

U zadnje dvije godine bilježi se trend rasta. Posljednja službena brojka govori o nešto više od 17.200 brakova u 2024., dok privremeni podaci za prošlu godinu potvrđuju rast od dvije tisuće brakova.

Nažalost, lani je bilo i više rastava nego godinu prije, no krenimo od 1960.. Tada je bilo nešto više od 4.800 rastava. Brojka se onda desetljećima kretala u rasponu do oko 5.300. Iako je i 2025. u porastu godina nije oborila taj rekord.

Zanimljivo je i kako se kroz godine kretala prosječna starost pri ulasku u brak. Žene su u njega desetljećima ulazile mlađe od muškaraca, i to se nije promijenilo.

No, itekako se promijenila dob ulaska u brak. I ne tako davnih 80-ih djevojke bi rekle DA s 22, a danas u prosjeku s 30. Muškarci bi 80-ih kleknuli s 26, a danas u prosjeku tek s 32 godine.

Reporter Boris Mišević bio je s parovima rekorderima koji slave Valentinovo pjesmom i plesom. Petar Rukavina (86) iz Stubičkih Toplica u braku je 59 godina i sa svojom suprugom želi doživjeti 'dijamantni brak'. Više pogledajte u prilogu