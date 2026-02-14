Otkriveno što je pošlo po zlu: Titov brod Galeb i dosad nije pratila sreća

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VEĆ ULOŽENI MILIJUNI /

Jedan od simbola Rijeke, Titov brod Galeb, sinoć je doživio havariju! U njega je u luci udario turski teretni brod.

Galeba i dosad nije pratila sreća. Nakon uloženih milijuna njegova prenamjena u brod-muzej više godina kasni, a sada će se sve dodatno odgoditi. A jutro je otkrilo kako je ostećenje nastalo.

"Prvo što nam je palo na pamet je - pa nije valjda udaren brod Galeb", rekla je Riječanka Azra, a oglasila se i gradonačelnica Iva Rinčić. Više pogledajte u prilogu.