VEĆ ULOŽENI MILIJUNI /

Otkriveno što je pošlo po zlu: Titov brod Galeb i dosad nije pratila sreća

Jedan od simbola Rijeke, Titov brod Galeb, sinoć je doživio havariju! U njega je u luci udario turski teretni brod.

Galeba i dosad nije pratila sreća. Nakon uloženih milijuna njegova prenamjena u brod-muzej više godina kasni, a sada će se sve dodatno odgoditi. A jutro je otkrilo kako je ostećenje nastalo.

"Prvo što nam je palo na pamet je - pa nije valjda udaren brod Galeb", rekla je Riječanka Azra, a oglasila se i gradonačelnica Iva Rinčić. Više pogledajte u prilogu.

14.2.2026.
19:42
Katarina BrečićIda Balen
GalebTeretnjakTitoSudarOstecenje
