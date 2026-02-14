Novac će sjesti na račune 230 tisuća Hrvata: Neki mogu računati i na 1700 eura

Više od 230 tisuća mladih do 30 godina, među kojima je i Katarina uskoro na svojim računima mogu očekivati povrat preplaćenog poreza, kojeg se država odrekla.

"Mislim da smo na početku karijere izloženi zapošljavanju na ugovore na određeno i relativno niskim plaćama, a stanovanje i život u velikim gradovima su skupi. Ovakva mjera ostavlja nam malo financijskog prostora za štednju, stanarinu, ulaganje u sebe, označava određeni pomak, ali nije rješenje svih problema, posebice financijske sigurnosti mladih", ističe Katarina Ljeljak iz Zagreba.

Katarina je socijalna radnica, zaposlila se prošle godine i ovo će joj biti prvi povrat.

Kolike iznose mogu očekivati?

"Htjela bih se još dodatno obrazovati, platiti si neke edukacije koje su u mojoj struci prilično izdašne, ali to je za početak što planiram", dodaje.

Isplate kreću 4. svibnja. Onima do 25 godina vratit će se cjelokupni plaćeni porez, a onima između 26 i 30 godina polovina.

"Ove godine očekujemo da će oko 850 tisuća građana dobiti povrat poreza na dohodak za prošlu godinu, i očekujemo da će taj iznos biti veći od 400 milijuna eura", poručila je voditeljica Službe za izravne i lokalne poreze Porezne uprave Sarajka Stanić.

Primjerice, uz neto plaću od 1100 eura, mladi do 25 godina mogu očekivati oko 1760 eura povrata. Oni između 26 i 30 godina upola manje, oko 880 eura.

Potpuno ili djelomično oslobađanje mladih od plaćanja poreza na dohodak demografska je mjera njihova zadržavanja u zemlji. Iz Mreže mladih, upozoravaju da to nije dovoljno.

"Mislim da bi se trebala ova mjera proširiti i na one koji rade studentski posao i koji rade ostale prekarne oblike rada, a vjerujem da bi bilo i lako izvedivo da 100 posto budu isplaćeni povrati poreza za sve mlade koji rade do 30 godina", poručuje Kristijan Orešković iz Mreže mladih Hrvatske.

Prvi put povrat za povratnike

Ove godine prvi put bit će isplaćen povrat poreza i povratnicima u Hrvatsku. Takvih je, prema podacima MUP-a više od 13 tisuća.

"Povratnici imaju pravo na 100-postotan povrat uplaćenog poreza na dohodak za prošlu godinu, tako da će njima ta porezna olakšica važiti narednih pet godina", dodaje Stanić.

Ipak, postoje i oni koji su koristili olakšicu na koju nisu imali pravo. Oni će poreznoj morati uplatiti razliku.

"Porez će morati doplatiti one osobe koje su ostvarile drugi dohodak, na koji je obračunata niža stopa poreza na dohodak, a imaju relativno visoku plaću pa će po godišnjem obračunu morati uplatiti razliku poreza ili one osobe za koje će se utvrditi da neke osobne odbitke ne mogu koristiti na kraju godine, primjerice djeca koju su koristili ali su se zaposlili tijekom godine ili odluče preraspodijeliti djecu između roditelja", pojašnjava predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika Ivan Čevizović.

Takvih građana je, prema procjeni Porezne uprave više od 100 tisuća. Njima će biti poslane uplatnice, i morat će vratiti državi gotovo 30 milijuna eura.