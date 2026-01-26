Kako izračunati povrat poreza i tko ima pravo na njega? Donosimo detaljan postupak

Najveći povrat poreza u 2026. godini mogu očekivati i ove godine mladi do 30 godina, a prve isplate očekuju se već u svibnju.

Tko sve ima pravo na povrat poreza?

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, osobe do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak, dok osobe u dobi od 26 do 30 godina ostvaruju pravo na povrat od 50 posto.

U 2026. godini pravo na 50 posto povrata poreza imat će osobe rođene 1995., 1996., 1997., 1998. i 1999. godine. S druge strane, puni povrat poreza, odnosno 100 posto, ostvarit će oni rođeni 2000., 2001., 2002. godine i mlađi.

Važna obavijest za mlade

Prema podacima Porezne uprave za 2024., pravo na djelomični ili puni povrat poreza imalo je oko 230 tisuća mladih osoba, a sličan broj očekuje se i ove godine.

Ovo pravo odnosi se na sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, odnosno plaću.

Ne odnosi se na studente koji rade isključivo putem studentskog ugovora preko studentskog servisa, budući da oni već ostvaruju naknadu po posebnom režimu.

Porezna prijava

Za većinu zaposlenih u privatnom i javnom sektoru, nije potrebno podnositi poreznu prijavu.

Porezna uprava automatski utvrđuje godišnji dohodak i razliku poreza na temelju podataka koji su joj dostavljeni ili su joj već dostupni.

Takvim obveznicima izdaje se privremeno porezno rješenje do kraja lipnja. No, ako obveznik smatra da su podaci netočni, može podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja.

Tko je obvezan podnositi prijavu?

Za one koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti (poput obrtnika, poljoprivrednika ili slobodnih zanimanja), kao i pomorce, poreznu prijavu obvezno je podnijeti.

Građani koji ostvaruju određene olakšice, kao što su uzdržavani članovi obitelji, invalidi, ili oni koji žive u područjima pod posebnom zaštitom, mogu do kraja veljače dostaviti posebne obrasce za priznavanje prava na porezne olakšice.

Ove olakšice uključuju veći osobni odbitak, a mogu se koristiti i za djecu, invalidnost ili boravak u potpomognutim područjima.

Kako izračunati povrat poreza?

Na stranicama Porezne uprave postoji informativni kalkulator s pomoću kojega možete izračunati koliko okvirno povrata poreza možete očekivati. Za kalkulator kliknite OVDJE.

Kako provjeriti koliko biste mogli dobiti povrata poreza?

Otiđete na ePorezna i prijavite se. Nakon toga idete na "Moj JOPPD" i kliknete na "Uvid u IP1/IP2. Odaberete godinu 2025. i "Prikaži" pa zatim "Zbrojni pregled". Pojavit će vam se tablica "Uplaćeni porez i prirez" i tamo ćete vidjeti koliko biste trebali dobiti.

