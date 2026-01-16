Iz Njemačke se vratio u Hrvatsku: 'Dobio sam 7.000 €, a onda sam saznao za drugu povlasticu'

U svom domu u Slavonskom Brodu dočekao nas je mladi građevinski poduzetnik koji se prošle godine iz Njemačke vratio u Hrvatsku iz koje je otišao s 18 godina.

„Kada sam završio srednju školu, u biti plaće su meni u Hrvatskoj nekako bile male, nije neka perspektiva mi bila pa sam tako dobio priliku jer mi tata cijeli život u Njemačkoj radi, dobio priliku da i ja odem tamo.“ kaže Matej Ljubičić iz Slavonskog Broda.

Foto: Rtl Danas

Novac nije bio problem, ali obitelj je nedostajala

U Njemačkoj je radio različite poslove u građevinskoj struci i bio zadovoljan novcem koji je zarađivao, ali nedostajali su mu članovi obitelji.

„Tata nas je oduvijek učio da obitelj moramo čuvati na jednom mjestu i iako je on u Njemačkoj i dalje se svaki dan čujemo na video pozive i pričamo.“ kaže Mario Ljubičić, Matejev brat.

„Svi smo skupa i brat i sestra i svi ono živjeli nekako skupa tu i odrastali tu i to me je nekako najviše vodilo da kad-tad bi se vratio“, kaže Matej.

A kad-tad je postalo sad - kada se oženio i kada je supruga za obiteljski život izabrala Hrvatsku, a ne Njemačku.

"Tamo je nešto sve kao vremenski određeno, u toliko ćemo sati piti kavu, toliko ćemo se posjetiti, toliko doći u goste, sve je u terminima, ovdje je nekako slobodnije, puno lakše, manje stresa, opuštenije", kaže Dajana Ljubičić, Matejeva supruga.

Foto: Rtl Danas

Matej kaže da je od prijatelja saznao za poticajne mjere kojima Hrvatska motivira iseljenike na povratak, a potom brzo i u Hrvatskoj pokrenuo svoj posao te kroz program za povratnike Biram Hrvatsku dobio poticaj od 7 tisuća eura.

„Poslije tog poticaja sam u poreznoj saznao da imam još i tu povlasticu da 5 godina narednih porez na dohodak mi se kompletno vraća, bitna stavka zato što novčano stvarno država pomogne povratnicima što se toga tiče baš dobro.“ kaže Matej.

Povratnici vide budućnost i posao u Hrvatskoj

On je jedan od 13 tisuća iseljenika koji su se 2025. vratili u Hrvatsku i kojima će tijekom godine Porezna uprava provjeriti ispunjavaju li uvjete za oslobađanje od poreza na dohodak.

"Povrat poreza za sve one koji su dvije godine i više boravili vani, u razmaku 5 godina biti vraćen na račune pod uvjetom da se ljudi vrate i zaposle, znači to je jedan egzaktan podatak koji imamo, više od 13 tisuća je podnijelo zahtjev za povrat poreza", kaže Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

Matej u Hrvatskoj vidi budućnost za svoj građevinski posao i za svoju obitelj te kaže kako mu je miran obiteljski život na prvom mjestu, a da za one koji žele raditi - uvijek ima posla.