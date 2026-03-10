Tudor protiv Simeonea i još tri spektakla: Evo kada i gdje gledati sjajne utakmice LP

Liga prvaka opasno se zakuhava. Došli smo do posljednjih 16 momčadi, a ždrijeb nam je osigurao neke sjajne mečeve od danas pa sve do kraja natjecanja.

Utorak i srijeda nose prve oglede osmine finala, četiri u utorak, četiri u srijedu. Večeras od 18:45 program otvaraju Galatasaray i Liverpool u Istanbulu. Galatasaray je u playoff rundi izbacio Juventus. Nakon domaće pobjede od 5:2, u Torinu su se pošteno namučili jer je Juventus uspio pobijediti 3:0 i izboriti produžetke, ali su tamo Osimhen i Yilmaz postigli pogotke za prolaz i meč s Liverpoolom koji nije morao igrati playoff rundu jer su završili na trećem mjestu u ligaškom dijelu. Utakmica je na rasporedu u 18:45 na Areni sport 2.

Termin od 21 sat donosi tri utakmice, sve jednu bolju od druge. Bayern će na gostovanje u Bergamo Atalanti koja je pomalo iznenađujuće izbacila Borussiju Dortmund našeg Nike Kovača. Nakon poraza od 2:0 u Dortmundu, doma su slavili 4:1 i plasirali se u osminu finala gdje će pokušati iznenaditi još jednog njemačkog velikana. Meč iz Bergama gledajte na Areni 3.

Tudor pod velikim pritiskom protiv Chola

Diego Simeone protiv Igora Tudora, to jamči spektakl. Tudor je počeo svoj mandat u Sjevernom Londonu na najgori mogući način. Izgubio je sve tri utakmice koje je vodio i nalazi se samo bod iznad zone ispadanja u Premier ligi. U Ligi prvaka je njegov prethodnik Thomas Frank gurao dobro i izborio izravno osminu finala. Atletico je tu stigao preko Cluba Bruggea pa nakon Ivana Leke ima još jednog hrvatskog trenera na putu. Utakmica Atletica i Tottenhama je na Areni 2.

Spektakl bi mogli gledati i u Engleskoj. Newcastle dočekuje moćnu Barcelonu. Ova dva kluba su se susreli i početkom ligaške faze u rujnu, a tada je Barcelona na St James Parku slavila s 2:1. Newcastle je u promjenjivoj formi, ali nikako nije bez šanse protiv stroja Hansija Flicka. Qarabag su ispratili s ukupnih 9:3 i raspucali se pred osminu finala. Barca je ispala iz Kupa kralja, a u ligi imaju četiri boda prednosti pred Realom. Malo je reći da žele doći do krova Europe, prvi put nakon 11 godina. Utakmica iz Newcastlea je na Areni 1.

