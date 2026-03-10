Izolirana i napadnuta kandidatkinja u 'Gospodinu Savršenom':'Ako ste htjele da se osjećam kao govno – uspjele ste!'

Jedna od djevojaka iz showa 'Gospodin Savršeni' našla se potpuno izolirana, jer su se ostale odlučile okrenuti protiv nje.

Nakon povratka sa spoja atmosfera je postala izrazito hladna. Pojedine djevojke otvoreno su pokazale nepovjerenje, a jedna od njih jasno je poručila da ne želi ni čuti kako je spoj prošao jer joj jednostavno – ne vjeruje. Time je dala do znanja da između njih više nema prostora za pomirenje.

Foto: voyo

Situacija je brzo eskalirala, a komunikacija je gotovo potpuno prekinuta. Većina kandidatkinja odbija razgovarati s njom, dok jedna od njih smatra da je sama odgovorna za sukob koji je nastao.

Foto: voyo

Drama u vili tako otvara pitanje tko je zapravo narušio povjerenje i tko je u ovoj priči najviše povrijeđen. Hoće li se situacija smiriti ili će sukob dodatno produbiti podjele među djevojkama, tek ostaje za vidjeti.

Foto: voyo

Reality show 'Gospodin Savršeni' možete pratiti od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo. gdje su epizode dostupne tjedan dana prije, a u terminu od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.