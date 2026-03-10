Dok je prelazilo cestu: Dijete teško ozlijeđeno u naletu osobnog automobila

Dijete je teško ozljeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko podneva u Zagrebu.

Vozač osobnog automobila naletio je na dijete u Maksimiru oko 12.10 sati, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema navodima policije, dijete je pješačilo nogostupom na istočnoj strani Ulice Štefanec u smjeru sjevera. Kada je stiglo do raskrižja s Ulicom Markuševečke njivice, počelo je prelaziti cestu na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza.

U tom je trenutku na njega naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 61-godišnjak. Vozač se također kretao Ulicom Štefanec u smjeru sjevera.

Dijete je u nesreći zadobilo teške tjelesne ozljede. Pružena mu je liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.