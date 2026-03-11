Evo kako je Tudor objasnio blamažu u Madridu: 'Nikad u karijeri to nisam vidio'

Tottenham Igora Tudora poražen je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka kod Atletico Madrida 5:2.

Nevjerojatno loš ulazak u utakmicu imali su igrači Tottenham Hotspura u Madridu. Momčad Igora Tudora si je praktično sama postigla tri pogotka u prvih 15 minuta dvoboja. Kod prvog, u 6. minuti, vratar Spursa Antonin Kinsky se poskliznuo kod pokušaja dodavanja i poslao loptu u noge Julianu Alvarezu. Ovaj je dodao Marcosu Llorenteu koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-0.

U 14. minuti se Van de Ven poskliznuo kad je trebao primiriti loptu pa je Antoine Griezmann krenuo sam prema gostujućem vrataru i lakoćom pogodio za 2-0. Već u sljedećoj minuti je Antonin Kinsky promašio loptu kod pokušaja ispucavanja, a ona se otkotrljala do Juliana Alvareza koji se s njom ušetao u gol za 3-0.

Tudor je u tom trenutku već u 17. minuti odlučio povući iz igre 22-godišnjeg češkog debitanta i uvesti svog prvog čuvara mreže Guglielma Vicarija. No, ni to na kraju nije puno pomoglo londonskom klubu, a brojni zamjeraju Tudoru što je 'ubio' golmana kojeg je kao debitanta bacio u grotlo Metropolitana.

'Nikad nisam mijenjao golmana nakon 20 minuta'

"Nakon što vidite što se dogodilo, možemo reći da je bila pogrešna odluka staviti ga na gol u ovakvoj utakmici, ali prije utakmice je bila ispravna odluka", rekao je Tudor nakon utakmice pa nastavio:

"Promjena natjecanja, bio je to pravi trenutak. Nažalost, što se dogodilo, dogodilo se. Nikad nisam mijenjao golmana nakon 20 minuta."

"Bila je to čudna utakmica, vrlo čudna utakmica. Dali smo im tri gola. Čak smo i dobro započeli, a onda su nas problemi ubili u tri situacije. Vrlo, vrlo čudno. Vrlo neobično. Oduzelo nam je samopouzdanje. Imali smo priliku za 4:2, a onda smo primili gol za 5:1."

Foto: Dennis Agyeman/Zuma Press/Profimedia

Tudor se poželio ispričati navijačima.

"Ispričavamo se navijačima i svima. Težak je trenutak. Izgleda da sve ide po zlu. Male pogreške skupo plaćamo. Sve je nevjerojatno. Čak i ova situacija na kraju gdje se dva igrača sudaraju. Osjećali smo se kao da sve ide protiv nas."

O tome zašto stvari ne funkcioniraju:

"Moram nastaviti raditi. Ne govoriti previše, ostati usredotočen na stvari koje možemo učiniti. Nevjerojatno je teško objasniti sve te stvari, prvi put u karijeri sam vidio te stvari, nakon 15 godina. Usredotočen sam na probleme, na igrače također. Moramo ostati pozitivni."

O tome misli li da će uprava ostati uz njega:

"Nije stvar u meni. Moramo ostati mirni. Manje priče. Bolje manje priče. Sada nije trenutak da se pokušava dati veliko objašnjenje."

Tudor je na konferenciji za medije otkrio kako je pričao kratko s Kinskim.

"Razgovarao sam s Tonyjem nakon toga - rekao sam da je on pravi tip, dobar golman, ali nažalost to se događa u ovakvoj velikoj utakmici, velike pogreške. Nakon tog početka utakmice bilo je previše za nas u ovom trenutku kada smo krhki, slabi."

POGLEDAJTE VIDEO: Samo sedam Iranki ostalo u Australiji i skinulo hidžab, ostale idu nazad u strahu za svoje obitelji