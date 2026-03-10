Ramos objavio fotografiju s Modrićem: Napisao i poruku na nespretnom hrvatskom

Sergio Ramos bio je gost Luke Modrića u velikom nedjeljnom derbiju između Milana i Intera koju su Modrićevi Rossoneri dobili 1:0.

Sergio Ramos objavio je fotografiju iz Milana s Modrićem na nespretnom hrvatskom napisavši: "Pravi brat. Darovi nogometa". Pretpostavljamo da je Ramos mislio napisati Dar nogometa. Sergio Ramos dugo je bio kapetan Luki Modriću u Real Madridu. Zajedno su odigrali čak 282 utakmice.

Foto: Screenshot/Instagram/sergioramos

Španjolac je trenutačno u potrazi za novim klubom nakon što je u siječnju napustio meksički Monterrey. Nagađalo se o povratku u Sevillu, pa čak i u vlasničku strukturu. Vidjet ćemo što će biti s njegovom karijerom, uskoro će napuniti 40 godina.

