FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAT /

Ramos objavio fotografiju s Modrićem: Napisao i poruku na nespretnom hrvatskom

Ramos objavio fotografiju s Modrićem: Napisao i poruku na nespretnom hrvatskom
×
Foto: Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia

Sergio Ramos objavio je fotografiju iz Milana

10.3.2026.
8:14
Sportski.net
Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sergio Ramos bio je gost Luke Modrića u velikom nedjeljnom derbiju između Milana i Intera koju su Modrićevi Rossoneri dobili 1:0.

Sergio Ramos objavio je fotografiju iz Milana s Modrićem na nespretnom hrvatskom napisavši: "Pravi brat. Darovi nogometa". Pretpostavljamo da je Ramos mislio napisati Dar nogometa. Sergio Ramos dugo je bio kapetan Luki Modriću u Real Madridu. Zajedno su odigrali čak 282 utakmice. 

Ramos objavio fotografiju s Modrićem: Napisao i poruku na nespretnom hrvatskom
Foto: Screenshot/Instagram/sergioramos

Španjolac je trenutačno u potrazi za novim klubom nakon što je u siječnju napustio meksički Monterrey. Nagađalo se o povratku u Sevillu, pa čak i u vlasničku strukturu. Vidjet ćemo što će biti s njegovom karijerom, uskoro će napuniti 40 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk na koljenima već početkom ožujka: 'Najbolje da se okrenu sljedećoj sezoni'

Luka ModrićSergio RamosReal MadridAc Milan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx