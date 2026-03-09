FREEMAIL
Modrića pitali što Hrvate čini posebnima, njegov odgovor oduševio studio

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Nakon susreta Modrić je gostovao kod Alessandra Del Piera

9.3.2026.
9:06
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
I drugi ovosezonski Derby della Madonnina pripao je Milanu. Rossoneri su slavili minimalnih 1:0, baš kao i krajem studenoga, a odlučujući pogodak zabio je Pervis Estupiñan u 35. minuti. Milan je tako ostao u utrci za naslov i smanjio zaostatak na sedam bodova. Na visokoj razini ponovno je odigrao 40-godišnji Luka Modrić, koji je dirigirao veznim redom i neumorno radio u oba smjera.

Nakon susreta Modrić je gostovao na CBS-u, gdje su utakmicu analizirali stručni komentatori predvođeni Alessandrom Del Pierom.

"U Zadru sam bio barem pet puta. Znam koliko je to posebno mjesto i koliko je sjajnih ljudi od tamo, ti, Pulišićev djed, Zlatanova majka i naš Pete Radovich. Što vas čini posebnima?", upitali su ga u studiju.

"Teško je to objasniti. Bog nas je očito darovao nečim posebnim. Ponosni smo, volimo se boriti i spremni smo patiti, čak i uživati u tome. Zato je teško dati kratak odgovor, ali možemo biti sretni što imamo toliko sjajnih ljudi diljem svijeta", rekao je Modrić.

