Lijek je u šumi? U Hrvatskoj mjerili učinak nesvakidašnje terapije – rezultati iznenadili!

Neprestani rokovi, obaveze i užurbanost te bombardiranje sadržajima s plavih ekrana dovode mnogo ljudi do mentalne i fizičke iscrpljenosti. Bijeg u prirodu tada mnogima postaje "terapija" i mjesto za "reset", a upravo su to prepoznali u Radoboju u Zagorju gdje su šumu iskoristili za sasvim novi oblik "terapije" ili svojevrsnog wellnessa - šumsku kupku.

Riječ je o novoj vrsti medicinskog turizma u Hrvatskoj koji već desetljećima postoji u mnogim zemljama svijeta, a naročito je prepoznato u dalekoistočnim zemaljama - Japanu (odakle je ideja i potekla), Kini i Koreji...

Put prema preventivnoj medicini započinje 1980-ih godina, kada ju je znanstveno utemeljio prof. dr. Qing Li s Nippon sveučilišta u Japanu. Uvidjevši dobrobiti stoljetne prakse, započeo je istraživanja koja su kasnije potvrdili i drugi znanstvenici u svijetu.

Znanost je utvrdila da drveće ispušta spojeve koji obogaćuju šumski zrak – fitoncide, koji drveću služe za obranu od nametnika, dok kod ljudi potiču snažne pozitivne fiziološke reakcije. No već i sami možete osjetiti da to nije jedina stvar u šumi – boje, mirisi i zvukovi doslovno kao da rade mentalni reset, pa vjerojatno otud i poveznica da boravak u prirodi, osobito ako je ciljan i uz vodiče, može pridonijeti smanjivanju stresa i napetosti, a time i jačanju zdravlja.

Sada je taj trend šumske kupke stigao u Hrvatsku, Radoboj kraj Krapinskih toplica postao je prvo mjesto gdje kao antistress terapiju s mjerljivim medicinskim učinkom nude - šumu. Ali ne bilo kakvu, nego šumu uz certificirane vodiče koji itekako namjerno vode posjetitelje kroz program nakon kojeg posjetitelji "više nisu isti".

Već stotine ljudi prošlo je kroz program takozvane šumske kupke, o tome je nedavno govorila i Jasna Vukas u podcastu na Net.hr-u "Ideje na stolu". Dolaze iz cijelog svijeta po "dašak šume" i mentalni oporavak, čak i iz Dubaija. Ali tamo nisu stali samo na subjektivnom osjećaju da boravak u prirodi i šumi pomaže ljudima smanjiti stres i opustiti se. Pozvali su i kardiologe s kojima su proveli istraživanje i "izmjerili" učinak šumske kupke i to - holterima.

Što je šumska kupka?

Šuma se koristi kao terapijski alat, Jasna Vukas otkrila je da šumska kupka nije planinarenje, da se ide certificiranim šumskim stazama uz vodiča koji polaznike usmjerava na otvaranje svih pet osjetila. "Jeste li znali da postoji 3000 nijansi zelene, što kad vas vodič navede da ih počnete primjećivati", upitala je u podcastu Jasna Vukas.

U Radoboj polako stižu ljudi iz cijelog svijeta, čak i Dubaija. Prepričala je da je jedina skupina turista iz Dubaija boravila u Krapinskim toplicama, kad su čuli za šumsku kupku, posjetili su i Radoboj. "Išli su poslije na Jadran, a jedna mlada ženska morala se prije povratka u Dubai vratiti u Radoboj po još jednu dozu šumske kupke", nasmijala se.

Tu je i anegdota više: "Bila nam je grupa 'biznis-womenica', poslovnih žena. Jedna je upozorila na prijateljicu da je 'tvrda kao kamen' i da se ne srdimo ako bse ne bude baš 'ponašala'. Baš ona se usred šumske kupke rasplakala, prvi put čula je da list pada...'

Ima tu itekako emotivnih trenutaka, ali da se vratimo na holtere.

Jasna Vukas otkrila je da su htjeli napraviti korak više. Znali su da su pokrenuli baš dobru priču, da se polako širi glas i da sve više ljudi dolazi po svoju dozu šume i antistres terapije, ali htjeli su to baš i izmjeriti.

Mjerenje učinka šume holterima EKG

Priključio se prof. dr. sc. Ante Obad, cijenjeni kardiolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu koji je došao sa spomenutim EKG holterima. Stavili su ih na polaznike šumske kupke i oni su ih nosili 24 sata. Jasna Vukas u podcastu je otkrila da nisu to bili samo holteri, ispitanici su ispunjavali i psihološke testove - sve kako bi mogli izmjeriti u kakvom je stanju netko prije i poslije Radoboja i šumskog tretmana.

Prof. dr. sc. Obad otkrio nam je detalje istraživanja u kojem je sudjelovalo 80 ispitanika, vodili su ga pod nazivom "Utjecaj intervencije kroz program Snaga šume na rad srca promatran kroz analizu 24-satnog Holter EKG-a".

"Cilj je bio objektivno procijeniti mijenja li boravak i vođena aktivnost u šumskom okruženju mjerljive parametre rada srca, uključujući i parametre neurovegetativne regulacije kroz analizu kliničkog pokazatelja HRV (varijabilnosti srčane frekvencije - razmak između otkucaja srca op.a). Preliminarna analiza upućuje na smirenje rada srca nakon intervencije (šumsku kupku), osobito kod osoba s očuvanijim biološkim statusom, gdje je i očekivano da je reakcija povoljnija", potvrđuje nam prof. dr. sc. Obad.

Prevedeno - ljudi koji su prolazili kroz vođeni boravak u šumi imali su mirniji rad srca i to su uređajima (holterima) i izmjerili.

Kako su mjerili rad srca?

Holter je nosilo 80 ispitanika 24 sata

Ispitanicima su stavili holter EKG, nosili su ga 24sata, potom su prolazili kroz "šumsku kupku", odnosno boravili su u šumi u Radoboju. Nije to bila samo šetnja na koju bismo možda na prvu pomislili. Posjetitelje su vodili certificirani šumski vodiči koji usmjeravaju pažnju i vode sudionike kroz šumu na sasvim drugačiji način. Naravno, tu nema mobitela i drugih uređaja, minimalno se priča.

Istraživanje su provodili tijekom 2024. i 2025. godine, a u Radoboj su dolazili s holterima više puta.

"Ispitanici su nosili 24-satni holter EKG. Analizirali smo sve standardne parametre koji se mogu objektivno mjeriti holterom kroz 24 sata, uključujući dinamiku srčane frekvencije tijekom dana i noći, karakteristike srčanog ritma i eventualne poremećaje ritma, kao i parametre HRV-a koji klinički odražavaju tonus i ravnotežu autonomnog (neurovegetativnog) živčanog sustava", pojašnjava nam prof. dr. sc. Obad.

Srce se smiruje u šumi

Ono što su izmjerili pokazalo je razliku u radu srca prije i poslije "šumske kupke".

"Analiza podataka pokazuje trend smirenja rada srca nakon intervencije (prolazak kroz program šumske kupke op.a). To se najčešće očituje kroz niže vrijednosti prosječne srčane frekvencije te kroz povoljnije obrasce HRV pokazatelja, što se u kliničkoj interpretaciji često povezuje s boljom autonomnom prilagodbom i jačim parasimpatičkim (vagalnim) utjecajem, odnosno stanjem oporavka i smirenja", kaže nam.

Ali - učinak nije jednak kod svih. Najizraženije dobre promjene uočene su kod osoba s očuvanijim biološkim statusom, odnosno kod zdravijih ljudi.

Istraživanje će nastaviti, ideja je da prošire uzorak ispitanika kako bi dodatno vidjeli kakav je učinak šumske kupke ovisno o dobi, ali i ovisno na početni kardiovaskularni rizik, kao i razini tjelesne aktivnosti i drugim relevantnim čimbenicima.

"Uz znanstvenu vrijednost, važan nam je i javnozdravstveni aspekt – promicanje ideje, jer vjerujemo da je utjecaj na smirenje rada srca samo jedan od benefita koje Snaga šume može donijeti", govori nam prof. dr. sc. Obad.

Koliko je ovo istraživanje važno kao i ideja smanjivanja stresa kroz boravak u prirodi radi poboljšanja općeg zdravlja (pa i rada srca), otkrivaju i podaci vezani uz kardiovaskularne bolesti.

Kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti

Naime, one su i dalje među vodećim uzrocima pobola i smrtnosti u općoj populaciji, potvrđuje nam to i prof. dr. sc. Obad. Navodi - u praksi sve češće susreću pomak rizičnih čimbenika prema mlađim ljudima.

"Tome doprinose veća izloženost kroničnom stresu, manjak sna, sjedilački način života, lošije prehrambene navike, porast prekomjerne tjelesne mase i metaboličkih poremećaja, kao i socijalna izoliranost i manjak vremena za redovitu tjelesnu aktivnost", govori nam prof. dr. sc. Obad.

Nu tu je još i ovo - iako je svijest o bolesti prisutna, životni stil i organizacija svakodnevice često idu u smjeru višeg rizika. Dakle, znamo što loše utječe na naše srce i kardiovaskularni sustav, ali stil života svejedno nas gura prema većem riziku za razvoj bolesti.

Čak 20 mil. ljudi umire zbog bolesti srca i žila

"Prema globalnim procjenama, kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u svijetu. Procjenjuje se da je 2022. godine od njih umrlo oko 19,8 milijuna ljudi ili približno 32 posto svih smrti globalno. Od toga je oko 85 posto smrti uzrokovano srčanim udarom i moždanim udarom", otkriva prof. dr. sc. Obad.

Više od tri četvrtine svih smrti od kardiovaskularnih bolesti događa se u zemljama s niskim i srednjim prihodima.

"Također, od ukupno oko 18 milijuna prijevremenih smrti (ispod 70 godina) zbog nezaraznih bolesti u 2021. godini, najmanje 38 posto bilo je posljedica kardiovaskularnih bolesti. U Hrvatskoj su bolesti srca i krvnih žila desetljećima vodeći uzrok smrtnosti - prema navodima iz 2024. godine, od tih je bolesti umrlo 20.341 osoba, što je oko 40 posto svih umrlih", otkriva nam prof. dr. sc. Obad i podatke iz Hrvatske.

Čimbenici rizika: Visok tlak, pušenje, visoka masnoća...

Najvažniji čimbenici rizika uključuju povišen krvni tlak, poremećaje masnoća i šećera u krvi, pušenje, prekomjernu tjelesnu masu, nedostatak kretanja te kronični stres i manjak sna.

"Prevencija se temelji na izmjeni navika: redovitoj tjelesnoj aktivnosti, uravnoteženoj prehrani, kontroli tjelesne mase i prestanku pušenja. Jednako važno je pratiti 'vlastite medicinske brojeve' poput tlaka, pulsa, glukoze i lipida, te planirati pravovremene i redovite preventivne preglede, osobito ako postoje rizični čimbenici ili obiteljska opterećenost", osvještava naš sugovornik.

Kada posjetiti liječnika odmah?

Pitali smo i savijete koji vrijede za sve - kako osjetiti kad je vrijeme da se potraži pomoć liječnika?

"Odmah treba reagirati na bol ili stezanje u prsima koje traje nekoliko minuta ili se ponavlja, osobito ako se širi u ruku, leđa, vrat ili čeljust, te je praćeno znojenjem, mučninom ili izrazitom slabošću. Hitnu procjenu zahtijevaju iznenadna otežano disanje u mirovanju, gubitak svijesti, izrazita omaglica s osjećajem da ćete se onesvijestiti, kao i nagla slabost jedne strane tijela, smetnje govora ili vida", govori nam.

Dodaje i kad trebamo zatražiti pregled koji možda nije hitan, ali ga ne treba odgađati: "Za pregled u skorom terminu razlog su i postupno smanjenje tolerancije napora, sve češće palpitacije, ponavljano povišene vrijednosti kućnog tlaka ili pulsa, te novonastali umor ili oticanje potkoljenica."

Prof. dr. sc. Obad. završava da su rezultati mjerenja Holter EKG-a pokazali da boravak u šumi i prolazak kroz šumsku kupku može imati mjerljiv, povoljan učinak na smirenje rada srca i autonomnu regulaciju, barem u dijela ispitanika. "S obzirom na porast kardiovaskularnih bolesti i opterećenje modernim životnim stilom, ovakvi programi mogu biti vrijedan dodatak javnozdravstvenim porukama, uz naglasak da ne zamjenjuju medicinsku dijagnostiku ni terapiju, nego mogu doprinijeti boljoj brizi o zdravlju u sklopu cjelovitog pristupa", zaključuje dr Obad.

