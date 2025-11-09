Mama, treba mi 600 € za tenisice! A onda kreće kaos: Carmen nije rekla 'ne', nego nešto genijalno!

Što učiniš kad ti tinejdžer zatraži tenisice od 600 €? Ako si Carmen Tariba, od kućnog problema napraviš misiju: pretvoriš razgovor o željama i budžetu u igru, osmisliš „escape room“ za financije, uvedeš roditelje i djecu u metodu "5×Zašto" i pokreneš platformu GetFinUp, koja financijsku pismenost čini zabavnom i primjenjivom.

U novoj epizodi “Ideje na stolu” Carmen ruši tabu novca, pokazuje kako se „financijska higijena“ uči kao pranje zubi – od malih nogu – i otkriva zašto su plan, štednja i mali koraci moćniji od bilo koje „must have“ želje. Ovo je priča o tome kako se iz jedne skupe želje rodila navika za cijelu obitelj i kako je pomogla obitelji da iz minusa dođe u stabilni plus.

Tenisice koje su pokrenule obiteljsku revoluciju

Carmen se dobro sjeća tog ručka. Za stolom — ona, suprug i njihove tada 14- i 16-godišnje kćeri. Razgovor, smijeh, vilice, tanjuri… i onda — pitanje koji je promijenio sve.

"Ja bih ove tenisice", rekla je jedna, pruživši mobitel preko stola. Bez riječi o cijeni. Samo fotografija.

Foto: Net.hr

"Tenisice kao tenisice", pomislila je Carmen. Sve dok brojka nije počela vrištati s ekrana — 600 eura!

Dvije tenisice kao jedna hrvatska plaća. "Znaš li ti da netko za to radi cijeli mjesec?", bio je prvi šok.

Ali drugi je bio važniji. Carmen kaže da je shvatila da je problem u njima — u roditeljima. Nitko ih nikada nije naučio koliko nešto košta, kako se štedi, što znači planirati novac. Dobile su džeparac za svoje želje, a sve drugo je bilo "riješeno" — hladnjak je pun, svjetlo se samo pali, hrana se pojavi - klasična priča.

Carmen i suprug su shvatili da je vrijeme da počnu pričati o novcu. Ne zabrinuto, ne strogo — nego kao normalnu, svakodnevnu stvar.

Kako početi?

Budući da su oboje u obrazovanju više od dvadeset godina, odgovor je došao brzo: ako ne postoji alat za djecu – napraviš ga.

I tako je, iz jednog sasvim običnog ručka i jedne fotografije tenisica, počela priča koja će kasnije prerasti u platformu GetFinUp i program financijske pismenosti koji se danas preznetira i u školama, ali koji polako ulazi i u svijet.

Tenisice su bile želja, ali lekcija — neprocjenjiva.

No, kad su krenuli tražiti materijale nastala je tišina. Postojali su neki PDF-ovi, pokoja audio-lekcija, skripte, priručnici koji liče na one što skupljaju prašinu na radnom stolu. Ništa što bi dvjema tinejdžericama bilo privlačno. Ništa što bi ih zadržalo dulje od tri minute i naučilo ih o novcu. "Djeca ne uče iz PDF-a. Da je tako, svi bismo bili financijski genijalci", smije se Carmen.

Prvi pokušaj budžetiranja i fijasko

Pa su odlučili sami smisliti početak: mali kućni budžet u Excelu. Svaka je dobila svoj dokument na mail i zadatak da piše gdje odlazi njihov džeparac - kino, sladoled, kavica... U teoriji savršeno, u praksi katastrofa...

"Mi smo mislili — one su odgovorne, one će to same. Naravno da neće!", smije se Carmen danas. Naučila je tada na grešci — kad djeca uče nešto novo, ne možeš ih samo baciti u vodu da vidimo hoće li plivati. "Trebaš biti tu, rame uz rame", govori.

Mjesec dana kasnije tablice su bile prazne, drugi mjesec isto. Treći mjesec su sjeli i tu kreće pravi dio priče. Počeli su razgovarati gdje odlazi novac i kako skupiti 600 eura, a džeparac je 20 eura? Počela je škola života i lekcija o štednji — manje kina i sladoleda, da bi se skupilo za tenisice.

Ali opet nije bilo dovoljno.

Kako su cure počele zarađivati

Došla je ideja — jednom mjesečno dolazila im je gospođa pomoći čistiti stan, cure su prihvatile posao i satnicu od 25 eura tjedno. Bile su oduševljene, novac je napokon stizao! Shvatile su da mogu podignuti ljestvicu i preuzeti peglanje... Ali mama Carmen nije otkrila da nije sat vremena peglanja ono što ona plaća, nego da daje 25 eura samo za jednu hrpu odjeće. Ako treba dva sata, ona i dalje plaća 25 eura, ako treba četiri — isto toliko. Isto je bilo i s pregovorima o čišćenju.

"Rekla sam im — možete vi čistiti i svaki dan, ali ja platim samo jedno čišćenje tjedno", smije se Carmen o tome kako je pala još jedna životna lekcija i da poslovi ne padaju samo tako s neba niti se plaćaju lako.

Kredit za tenisice — i lekcija o odgovornosti

Uz bake, djedove i rođendane, djevojke su skupile 300 eura, pao je ugovor — roditelji će dati još 300 eura za tenisice — cure će dijeliti jedan par, ali 300 eura od roditelja bio je kredit koji su morale dalje zaraditi.

U otvorenom, ali zabavnom razgovoru pogodili su taj odnos, baš kao što banka pogađa uvjete kreditiranja s klijentima. Lekcija o financijama djevojkama je sjela, obitelj je uvela financijsku "higijenu". Na kreativniji način počeli su gledati na frižider — ručak se odjednom počeo raditi od onoga što ima kod kuće, nije se išlo odmah kupovati nešto novo. A kombiniranje odjeće? Ormar je odjednom postao dovoljno bogat da se nađe nešto za svaku priliku, a svi su postali mali modni dizajneri koji itekako znaju iskombinirati glam, rock, casual ili bilo koju drugu kombinaciju od onoga što je u ormaru.

Foto: Net.hr

Upravo iz te male kućne škole financija, iz jedne želje za tenisicama i dugog razgovora za stolom, rodila se veća ideja i projekt GetFinUp.

Naziv je engleski jer je projekt od početka zamišljen kao nešto što može prijeći granice. Kada je Carmen krenula tražiti materijale za svoje kćeri, shvatila je da postoji ili suhoparna teorija, ili kratki YouTube videi, ili skripte koje nitko tko ima manje od 25 godina neće otvoriti. Sve je to bilo ili predugo, ili dosadno, ili nepovezano.

"Trebalo nam je nešto sve na jednom mjestu — budžetiranje, razlika između želja i potreba, štednja, zarada — ali kratko, jasno i takvo da se zaista može koristiti", kaže.

I tako je nastao tečaj koji traje taman koliko traje pažnja prosječnog tinejdžera: dovoljno zabavan da ga ne isključe, dovoljno konkretan da ostane u glavi. Ali tu nije stalo.

Jer ako djeci želiš približiti novac — ne možeš ih staviti pred tablicu i očekivati čudo. Trebaš ih uvući u igru. Doslovno.

Foto: Unsplash

Zabava i učenje o financijama

Na platformi GetFinUp postoje mini kvizovi, animirani video isječci i — najzanimljivije — escape room za financije. Djeca rješavaju zagonetke da bi "izašla iz sobe", ali da bi to uspjeli, moraju primijeniti pojmove koje su upravo naučili: koliki je budžet, koja je potreba, a što je želja, kako rasporediti novac, koliko treba uštedjeti da se dođe do cilja.

"Sve što je online — oni rasturaju", kaže Carmen. Na poziv profesora krenule su i edukacije u školama, gdje kroz igru djecu uče o financijama pa i da se nekad razmjenjivala roba za robu, pa kamen za vrijednost, a kad se shvatilo da je naprosto teško nositi robu uvijek sa sobom — nastao je papir koji je imao neku vrijednost - odnosno novac.

Sve to uče u radionicama koje Carmen uz supruga održava po školama, i djeca uče što je želja, a što potreba, te da se tako treba odnositi i prema novcu. Djeca to razumiju i shvate čak brže nego odrasli.

Tehnika pitanja

Često pomaže i pravilo "5 Zašto".

To je tehnika koja se izvorno koristila u industriji 1930-ih, kad je trebalo pronaći uzrok pogrešaka na proizvodnim linijama. Umjesto da se rješava posljedica, problem se "kopao" do korijena, postavljajući pitanje "zašto?" - pet puta zaredom.

Carmen i suprug tu su logiku prenijeli u svoj dom, ali nježno, toplo, roditeljski. Umjesto stroge rasprave o tome što je „preskupo”, počeli su otvarati razgovor.

Primjer?

Tenisice od 600 eura. Ili nova igrica od 100 eura. Ili još jedan par traperica „jer svi imaju”.

Umjesto "ne može i preskupo je.", dolazi prvo pitanje: "Zašto baš to želiš?"

Ako dijete kaže: "Zato jer svi imaju", slijedi drugo pitanje zašto: "A zašto ti je važno imati ono što imaju drugi?"

Ako je odgovor:"Zato da se mogu igrati s njima", slijedi treće pitanje: "Možeš li se družiti i na drugi način?"

I tako, polako, bez drame, do trenutka kad dijete samo kaže: "Aha… zapravo mi nije stvar u igrici. Nego u druženju."

To je trenutak kad se želja pretvara u razumijevanje i kad dijete shvaća što je novac.

Digitalni asistent razgovara s djetetom o novcu

Da bi roditeljima olakšali te razgovore — jer nije svima prirodno voditi ih — Carmen i suprug kreirali su digitalnog asistenta. Interaktivnog, jednostavnog, zabavnog. Dijete otvori aplikaciju, napiše želju i AI asistent ih polako vodi kroz pet zašto dok zajedno ne dođu do zaključka treba li mu nešto zaista ili je to želja bez koje može. Korak po korak dok djetetu "ne sjedne".

Roditelj ne postaje zločesti čuvar novca, a dijete se ne osjeća odbijeno. Oboje ostaju na istoj strani stola. Igra je besplatna i Carmen potvrđuje: "Funkcionira!"

Kaže, kroz sve ovo dovela je i svoju obitelj do toga da budu financijski fit. Cure su već odrasle i odselile se, ali sad imaju drugačiji odnos prema novcu. Kad nešto žele, ne odu samo kupiti, nego isplaniraju kako uštedjeti i onda si to priušte. Carmen priznaje da su, kad su krenuli u sve ovo, i sami bili u minusu kao roditelji. Kaže: "Bilo nas je sram i otvoreno smo rekli djeci da mi nismo to radili - budžetiranje - ali smo rekli da želimo da nam to postane navika i da one nauče da kad nešto žele, to moraju planirati."

Foto: Shutterstock

Ormar kao modni atelje, frižider kao izazov

Kroz zajedničku vježbu kaže da su postali svjesniji nepotrebnih i glupih troškova: "To su kave, odeš u dućan i kupiš nešto što ti ne treba, a nisam gledala špajzu koja je uvijek puna. Odeš po cipele i kupiš. A treba li mi to? Danas se pitam te stvari i puno smo odgovorniji." Kaže, danas više nisu u minusu, a ako se baš nešto i dogodi pa se zalete u njega — brzo izađu jer shvaćaju da je to najskuplji kredit.

Praćenje kućnog budžeta i planiranje dovelo je do još jednog saznanja — od onog što imaju najmanje 30 posto odvoje za "neplanirano". To se odnosi na sve ono što "iskrsne", a taj dio odlazi i na štednju. Dakle, trećina prihoda stavlja se sa strane.

Od problema od 600 eura Carmen i njezin suprug iskreirali su platformu na kojoj se uči o financijama i tečaj na koji se prijavljuju ljudi iz cijelog svijeta. Potvrđuje da su isti problemi novca i u Hrvatskoj i na Islandu i u Kanadi, da se o novcu može (i treba) učiti od najmanjih nogu, a da su školarci idealni za usvajanje novih znanja jer je financijska disciplina slična pranju zubi — ako se nauči dok si mlad, nekako postane spontano za cijeli život.

