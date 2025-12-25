Božićne tragedije: Na 25. prosinca preminule su neke od najvećih zvijezda svijeta

Božić, koji se tradicionalno veže uz radost i obiteljsko zajedništvo, kroz povijest je bio i dan velikih tragedija u svijetu slavnih. Na sam Božić, 25. prosinca, preminule su neke od najvećih ikona glazbe i filma, a njihovi odlasci zauvijek su obilježili taj datum, piše DailyStar.

Smrt Georgea Michaela šokirala je svijet

George Michael, britanski pjevač, kantautor i jedna od najvećih pop-zvijezda svoje generacije, pronađen je mrtav na Božić 2016. godine u svom domu u Goring-on-Thamesu. Njegov tadašnji partner Fadi Fawaz otkrio je tijelo ujutro, kada ga je pokušao probuditi zbog božićnog ručka. Smrt je kasnije proglašena prirodnom, a uzrok su bili problemi sa srcem i jetrom.

Tragedija obitelji nastavila se i nekoliko godina kasnije, kada je na Božić preminula i njegova sestra Melanie Panayiotou, nakon što je pala u dijabetičku komu.

Odlazak filmske legende Charlieja Chaplina

Charlie Chaplin, britansko-američki glumac, redatelj i jedan od najvećih ikona nijemog filma, preminuo je na Božić 1977. godine nakon moždanog udara u snu. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u povijesti kinematografije, a njegova životna priča od siromaštva do svjetske slave i danas fascinira publiku.

James Brown preminuo nakon kratke bolesti

James Brown, američki pjevač, glazbenik i „kum soula“, preminuo je na Božić 2006. godine od zatajenja srca uzrokovanog komplikacijama upale pluća. Njegova iznenadna smrt potresla je glazbenu industriju, a i danas postoje nagađanja o okolnostima njegova naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Dean Martin i tišina Las Vegasa

Dean Martin, američki pjevač, glumac i član slavnog Rat Packa, preminuo je na Božić 1995. godine u svom domu u Beverly Hillsu. Uzrok smrti bilo je akutno zatajenje dišnog sustava, nakon dugotrajne borbe s rakom pluća. U njegovu čast, svjetla Las Vegas Stripa bila su prigušena.

Eartha Kitt nakon borbe s rakom

Eartha Kitt, američka pjevačica, glumica i aktivistica, preminula je na Božić 2008. godine nakon borbe s rakom debelog crijeva. Njezina kći bila je uz nju u posljednjim trenucima, a kasnije je otkrila da je slavna umjetnica ovaj svijet napustila snažno i glasno - baš onako kako je i živjela.

