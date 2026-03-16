Film 'Grešnici' apsolutno podbacio: Svi kipići otišli u ruke konkurenta 'Jedna bitka za drugom'
Apsolutnu dominaciju u nominacijama za Oscara ove godine imao je film 'Grešnici' s rekordnih 16 nominacija, film 'Jedna bitka za drugom' ('One Battle After Another') s 13 nominacija također je ispisao povijest, dok se na trećem mjestu pozicionirao 'Frankenstein' s 9 nominacija. Međutim, sada je jasno tko je glavni pobjednik, a tko gubitnik večeri
Nakon večeri ispunjene emocijama, glamuroznim nastupima i snažnim filmskim pričama, završena je 98. dodjela nagrada Oscar, koja je još jednom okupila najveća imena svjetske kinematografije!
Publika će ovu večer pamtiti po dirljivim govorima u čast preminulih Roba Reinera, Diane Keaton i Roberta Redforda. Ipak, najveća pozornost ipak je pala na filmove te poraze favorita.
Kako je poznato, film "Sinners" ("Grešnici") bio je nominiran u čak 16 kategorija, dok je film "One Battle After Another" ("Jedna bitka za drugom") zaradio njih čak 13.
Premda je oborio rekord po nominacijama, film "Grešnici" osvojio je tek tri od mogućih 16 zlatnih kipića. Više sreće večeras imao je film "Jedna bitka za drugom" koji je dobio čak šest Oscara i tako postao apsolutni pobjednik večeri. Vizualni spektakl "Frankenstein" ovjenčan je trima Oscarima.
Najboljim filmom ove je godine proglašen film "Jedna bitka za drugom"!U još jednoj od prestižnih kategorija, onoj za Najbolju režiju, pobjeda je otišla u ruke Paula Thomasa Andersona za film "Jedna bitka za drugom". Michael B. Jordan dobio je Oscar za glavnu ulogu u filmu "Grešnici", dok je nagrada za najbolju glumicu očekivano otišla Jessie Buckley za film "Hamnet".
